Adelaide di Sant'Erasmo si troverà presto nei guai nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6. Infatti, le bugie e i sotterfugi dell'ultimo anno le si ritorceranno contro. Prima di arrivare a questo momento, però, bisogna anticipare che Flora avrà un ruolo importante nella vicenda e tra le due inizierà a delinearsi uno scontro che porterà alla fuga della contessa. In particolare, stando alle anticipazioni delle puntate in onda su Rai 1 il 2 e il 3 dicembre 2021 la contessa continuerà a non fidarsi della stilista e inizierà ad architettare un piano per liberarsi della sua presenza.

Adelaide decisa a fermare Flora: Il Paradiso delle signore 6, anticipazioni 2-3 dicembre

Sin dall'inizio della sesta stagione de Il Paradiso delle signore Adelaide ha avuto il timore che emergesse da un momento all'altro qualcosa di compromettente sul suo conto. Da quando è stato ritrovato il cadavere del marito Achille ed è giunta a Milano la figlia illegittima dell'uomo, Flora Gentile, la donna non ha più dormito sonni tranquilli.

Nel frattempo, la figliastra è diventata la nuova stilista del Paradiso e si è stabilita a villa Guarnieri. La giovane ha cercato di integrarsi nella società milanese e, allo stesso tempo, si è data da fare per scoprire qualcosa in più sul defunto padre e sui suoi rapporti con Adelaide e Umberto.

I timori della contessa diventeranno presto realtà e nelle puntate in onda il 2 e il 3 dicembre 2021, mentre Flora raccoglierà i frutti del suo lavoro, Adelaide si preparerà allo scontro, pianificando un tranello ai danni della figliastra.

Anticipazioni 2 dicembre de Il Paradiso delle signore 6: la prima sfilata di Flora è un successo

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore in onda giovedì 2 dicembre 2021 rivelano che non mancheranno i colpi di scena specialmente per quanto riguarda Adelaide di Sant'Erasmo, Umberto Guarnieri e Flora Gentile Ravasi.

Stando agli spoiler, la contessa escogiterà un piano per fermare la figliastra prima che scopra il mistero dietro la morte del padre. Nel frattempo, Flora sarà in fermento perché si tratta di una giornata importante per la sua carriera. Si svolgerà, infatti, la sfilata della sua prima collezione disegnata per il grande magazzino. Nel corso dell’evento le Veneri indosseranno gli abiti creati dalla stilista. Alla fine della presentazione risuoneranno gli applausi e tutti i presenti, compreso Umberto, si complimenteranno con la giovane.

Aumentano i sospetti di Adelaide: Il Paradiso delle signore, spoiler 3 dicembre

Nella puntata in onda venerdì 3 dicembre 2021 Adelaide si mostrerà sempre più diffidente nei confronti di Flora.

Il fatto che la figliastra viva ancora a Villa Guarnieri non la farà sentire al sicuro. Stando alle anticipazioni, la contessa di Sant'Erasmo continuerà a non fidarsi della giovane stilista. Inoltre, inizierà a chiedersi perché, invece, Umberto sembri molto tranquillo, pur consapevole che la figlia di Achille Ravasi sta indagando sul loro conto. La donna ignorerà che il cognato e la ragazza si siano baciati e, dal canto suo, l'uomo cercherà rifugio tra le sue braccia per soffocare il turbamento che prova nei confronti della giovane.