Alex Belli e Soleil Sorge continuano a tenere banco all'interno della casa del Grande Fratello Vip con le loro tormentate vicende sentimentali. In queste ultime ore, l'attore ex star di "Centovetrine" ha avuto modo di dichiararsi apertamente all'ex protagonista di Uomini e donne, svelandole il suo sentimento e ammettendo di essersi innamorato di lei. Una dichiarazione a tutti gli effetti che rischia di causare un vero e proprio terremoto nella vita coniugale dell'attore, sposato con Delia Duran. Sta di fatto che Soleil ha cominciato a mettere in dubbio Alex e sua moglie, accusandoli di mettere in scena dei "teatrini".

Alex Belli si dichiara a Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, durante le ultime ore Alex Belli ha scelto di aprire il suo cuore e lo ha fatto confessando a Sorge di essere innamorato di lei, al punto da non riuscire più a contenersi e fingere.

Una dichiarazione a tutti gli effetti che ha spiazzato Soleil anche se l'ex protagonista di Uomini e donne non ha nascosto i suoi dubbi sul conto dell'attore e anche su tutta questa situazione che si è venuta a creare nella casa del Grande Fratello Vip 6 con Delia.

La giovane influencer, infatti, ha ammesso di essere a conoscenza di quelli che ha definito dei "teatrini" che Alex avrebbe messo in scena proprio con sua moglie.

Soleil sbotta e sbugiarda Alex e sua moglie Delia: la confessione al Grande Fratello Vip

"So benissimo che tu e Delia eravate a cena nel momento in cui è uscita una paparazzata con una tipa ed entrambi eravate a conoscenza", ha ammesso Soleil che ha così sbugiardato e smascherato l'attore che ha subito provato a discolparsi e a rigettare al mittente le accuse che gli venivano mosse.

"Eravate a cena insieme in quella situazione di teatrini e cose...io lo so. Tu me l'hai confermato", ha sbottato ancora Soleil che ha così messo in discussione Alex e sua moglie.

Insomma molti aspetti di questa situazione cominciano a far insospettire Soleil al punto che la ragazza ha scelto di essere chiara e sincera proprio con Alex, che le ha dichiarato il suo amore.

I dubbi sul Alex e Delia: anche Soleil Sorge nutre sospetti

Ma qual è a questo punto la verità dei fatti? I dubbi su questo triangolo non mancano, complice anche la recente paparazzata di Delia Duran tra le braccia di un altro uomo, che sarebbe un amico di Alex Belli.

Le immagini sono state mostrate in diretta tv durante il GF Vip al diretto interessato, il quale ha sbottato dicendo di non voler cadere in questi tranelli. Cosa succederà adesso? Delia entrerà in casa per avere un nuovo confronto con suo marito e Soleil? Lo scopriremo venerdì 3 dicembre su Canale 5.