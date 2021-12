Miriana Trevisan continua a essere una delle concorrenti più discusse e chiacchierate di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip 6. In queste ultime ore, anche la cantante lirica Katia Ricciarelli è tornata a sparlare della showgirl e lo ha fatto in compagnia di Soleil Sorge.

In particolar modo, Katia è tornata a parlare di quella fatidica nomination da parte di Miriana, che non ha mai "digerito".

Soleil e Katia sparlano di Miriana Trevisan nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, Katia e Soleil Sorge durante la festa di sabato sera che si è svolta all'interno della casa del GF Vip, sono tornare a parlare alle spalle di Miriana Trevisan, commentando gli atteggiamenti della showgirl di queste ultime settimane.

Dopo l'uscita di Nicola Pisu dalla casa di Cinecittà, Miriana ha subito voltato pagina e lo ha fatto costruendo un rapporto speciale con Biagio D'Anelli. Tra i due vi è un grande feeling che non è passato inosservato agli occhi dei telespettatori di questo GF Vip e neppure agli occhi dei concorrenti stessi che sono presenti in casa.

Soleil Sorge, però, è stata molto critica nei confronti di Miriana in particolar modo per come ha trattato Nicola Pisu durante i mesi trascorsi insieme in casa.

'Avevo ragione io', sbotta Katia contro Miriana

"Dall'atteggiamento che sta avendo la Goretti si capisce che con Nicola erano scuse. Bastava dirlo che non gli interessava", ha sbottato Soleil sparlando alle spalle di Miriana e cercando l'approvazione della cantante lirica che non si è affatto risparmiata.

"Avevo ragione e mi ha nominato", ha subito sentenziato Katia che è tornata a parlare di quella fatidica nomination che le venne fatta da Miriana qualche settimana fa e che le portò sul piede di guerra.

Tra le due concorrenti del GF Vip, infatti, ci fu un durissimo scontro verbale, durante il quale Katia ammise di non voler avere più nulla a che fare con Miriana, fino alla fine di questa esperienza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alla fine, però, fu la stessa cantante lirica a tornare indietro sui suoi passi.

Katia sbotta ancora contro Miriana: 'L'avrei uccisa'

Tra le due ritornò di nuovo il sereno e Katia ammise di voler mettere una pietra sopra a quanto era successo. Eppure, ieri sera, nella casa del GF Vip è tornata a parlare di quell'episodio e lo ha fatto lanciando delle frecciatine al vetriolo contro la showgirl.

"Quando poi mi ha nominata l'avrei uccisa, ma non per la nomination. Fino alle 9.30 di sera era con me a mettermi il microfono e dopo mi nomini così, senza motivazione", ha sbottato ancora Katia tornando a parlare di quell'episodio.

Affermazioni che non sono passate inosservate, dato che - anche questa volta - Katia è stata decisamente molto dura nei termini utilizzati contro Miriana.