Clima rovente al Grande Fratello Vip 6. Nel corso dell'ultima puntata del Reality Show condotto da Alfonso Signorini, c'è stato un durissimo scontro tra il padrone di casa e l'opinionista Sonia Bruganelli dopo che il presentatore e giornalista le ha tolto la parola, impedendole di dire il suo pensiero in diretta televisiva. Bruganelli, non avendo gradito il modo di fare di Signorini, ha lasciato lo studio del programma e, stando ai retroscena di queste ultime ore, a gennaio potrebbe lasciare il cast del reality show.

Retroscena su Sonia Bruganelli al GF Vip: pronta a lasciare?

Nel dettaglio, a svelare un clamoroso retroscena su quello che potrebbe accedere nel corso delle nuove puntate del Grande Fratello Vip che andranno in onda da gennaio in poi nel prime time di Canale 5, ci ha pensato l'esperto di gossip Amedeo Venza.

Sui social, infatti, ha svelato che la moglie di Paolo Bonolis sarebbe pronta a lasciare il cast della trasmissione condotta da Alfonso Signorini, dove ricopre il ruolo di opinionista al fianco di Adriana Volpe.

"Sonia Bruganelli a gennaio lascia il ruolo da opinionista al GF Vip", ha scritto Venza sui social, svelando così quello che dovrebbe accadere nel corso delle puntate del reality show Mediaset previste nei prossimi mesi su Canale 5.

L'acceso scontro in studio al GF Vip tra Sonia e Alfonso Signorini

Un retroscena a dir poco clamoroso legato a questa sesta fortunata edizione del Grande Fratello Vip 6 che, proprio ieri sera, ha regalato un colpo di scena clamoroso che ha avuto come protagonista proprio Sonia Bruganelli.

La moglie di Bonolis stava esprimendo il suo pensiero su tutta la questione Alex-Soleil-Delia quando, ad un certo punto, il padrone di casa del reality show Mediaset, le ha tolto la parola bruscamente.

La reazione di Sonia non è stata affatto delle migliori. L'opinionista del GF Vip in diretta ha lasciato intendere di non aver gradito questo tipo di atteggiamento da parte del conduttore del reality show e, dopo la pubblicità, è scomparsa dallo studio.

Frecciatine tra Sonia Bruganelli e Signorini in diretta al Grande Fratello Vip 6

Sonia ha così abbandonato lo studio del reality show Mediaset: la sua assenza non è passata inosservata, dato che è arrivata subito dopo l'acceso scontro con il padrone di casa.

Solo dopo un bel po' di tempo, la Bruganelli è riapparsa di nuovo in studio e nel momento in cui Signorini le ha ridato la parola, non sono mancate frecciatine al vetriolo.

La moglie di Paolo Bonolis, infatti, ha precisato di non aver gradito il modo in cui Signorini le ha tolto la parola in diretta ma al tempo stesso ha aggiunto che ne avrebbero parlato "in privato".