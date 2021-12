Giovedì 16 dicembre, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda nei prossimi giorni. Una registrazione importante, in particolare, per la tronista Roberta Giusti che dopo tre mesi di permanenza ha finalmente fatto la sua scelta. A contendersi il suo cuore due corteggiatori: il romano Luca Salatino e il ventiduenne Samuele Carniani.

Samuele Carniani ha conquistato il cuore di Roberta Giusti

Dopo esterne, incomprensioni e pianti, per Roberta Giusti sono scesi i petali rossi. La conduttrice Maria De Filippi, nel corso della puntata registrata il 16 dicembre, ha fatto entrare le famose sedie rosse della scelta e dopo un breve discorso, Roberta ha detto a Samuele Carniani che era lui la sua scelta.

Il corteggiatore le ha risposto di sì. Grande delusione invece per il corteggiatore romano Luca Salatino. Il ragazzo aveva più volte dichiarato il suo interesse per Giusti e nelle scorse settimane le aveva scritto due emozionanti lettere in cui si metteva a nudo parlando di sè e della sua interiorità. Fin dalle prime esterne però, la complicità con il corteggiatore Samuele era palese. Poi, nella puntata del 5 novembre scorso i due si erano scambiati un bacio appassionato. Esterna dopo esterna, i due giovani stavano bene ed erano sempre più in sintonia. Un interesse palese difficile da nascondere agli occhi del corteggiatore Luca Salatino. Roberta più volte ha dichiarato di trovarsi in difficoltà perché attratta da entrambi.

Ma, oggi con la sua scelta ha dato ragione a quanti avevano capito che il suo cuore in realtà ha fin da subito iniziato a battere per Samuele Carniani. Ma, scopriamo di più sul neo fidanzato di Roberta attraverso la sua biografia.

Chi è Samuele Carniani, neo fidanzato della tronista Roberta Giusti

Samuele Carniani, il corteggiatore che ha fatto breccia nel cuore di Roberta, ha 22 anni ed è del segno zodiacale dei Gemelli.

Lavora come modello e testimonial per alcuni brand, ma è anche un impiegato e studia presso l'istituto tecnico della sua città. Ama fare sport, quando era piccolo praticava scherma, ora si mantiene in forma frequentando la palestra. Prima di approdare a Uomini e donne pare sia stato fidanzato per alcuni anni con una ragazza di nome Irene e sui social si possono trovare ancora delle loro foto insieme.

In passato, Samuele ha risentito delle incomprensioni tra i suoi genitori e per questo ha capito quanto la donna sia indispensabile per l'uomo. Con Roberta infatti non è mai stato aggressivo e non le ha mai mancato di rispetto. Che aggiungere. Non resta che seguire l'evolversi della loro appena nata storia d'amore e come dice il proverbio se son rose fioriranno.