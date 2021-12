La serie televisiva Il Paradiso delle Signore, trasmessa tutti i giorni dal lunedì al venerdì, prosegue la propria messa in onda.

Gli spoiler sull’episodio che andrà in onda su Rai 1 il 23 dicembre 2021, vedono Salvatore Amato (Emanuel Caserio) disposto a tutto per riconquistare la sua nuova fiamma Anna Imbriani (Giulia Vecchio), nonostante lei abbia preferito mantenere le distanze da lui, non avendo approvato i suoi recenti atteggiamenti nei confronti della madre Agnese (Antonella Attili). Per riuscire nel suo intento, il barista siciliano si farà dare qualsiasi suggerimento che potrebbe giovare a suo favore.

Trama Il Paradiso delle signore, episodio del 23 dicembre: Salvatore vuole riconquistare Anna

Nel corso della 74^ puntata in programma giovedì 23 dicembre, Salvatore non mollerà la presa dopo aver fatto il possibile per riconciliarsi con Anna, trovando la porta chiusa: il giovane barista siciliano infatti sarà deciso più che mai a riavere al suo fianco la ragazza di cui si è innamorato. A dare un consiglio al figlio di Agnese su come comportarsi con Imbriani e quindi per riuscire a riconquistarsi la fiducia della stessa ci penserà Roberto (Filippo Scarafia), il direttore creativo della nuova rivista de Il Paradiso.

Nel contempo Dora (Mariavittoria Cozzella) dopo essersi confrontata prima con il capo magazziniere Armando (Pietro Genuardi) e aver avuto tutto il tempo possibile per riflettere, troverà il coraggio per chiedere a Nino (Luca Grispini) di cenare con lei per la vigilia.

Intanto a proposito di Ferraris, quest’anno avrà il compito di vestire i panni di Babbo Natale: purtroppo Armando non sarà per niente entusiasta e non nasconderà il suo evidente imbarazzo quando riceverà la proposta. Il compagno di Agnese farà un passo indietro quando Vittorio (Alessandro Tersigni) gli dirà che vedere felici i bambini è una delle cose più belle.

Stefania costretta a tenere sotto controllo Gemma, Ezio e Veronica incontrano Gloria

Successivamente Stefania (Grace Ambrose) verrà a conoscenza che la sua sorellastra Gemma (Gaia Bavaro) non si è lasciata sfuggire un’opportunità, per aver approfittato di un’uscita dei rispettivi genitori Ezio (Massimo Poggio) e Veronica (Valentina Bartolo) per invitare Marco (Moisé Curia) a casa sua.

Stefania, avendo promesso alla compagna di suo padre di controllare ogni movimento della figlia, non avrà altra scelta che cambiare la propria serata, rinunciando a stare con le sue amiche per non perdere d’occhio Gemma. Infine Ezio e Veronica, dopo aver visto un film al cinema, incontreranno in maniera casuale Gloria (Lara Komar).