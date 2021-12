Continua la programmazione pomeridiana di Love is in the air, attualmente in onda su Canale 5 alle 16:55. Ci sarà, però, una novità nel palinsesto che interesserà la serie turca e che non piacerà ai fan delle vicende di Eda Yildiz e Serkan Bolat. Stando alla guida tv di Mediaset Infinity, pare che l'appuntamento giornaliero verrà ulteriormente ridotto di dieci minuti per dare più spazio a Pomeriggio 5. Il cambiamento avverrà a partire da lunedì 6 dicembre 2021.

Dal 6 dicembre 2021 ridotto Love is in the air, poi alle 17:25 spazio a Pomeriggio 5

La guida tv di Mediaset Infinity riporta, a partire dal 6 dicembre 2021, un cambio di programmazione nel pomeriggio di Canale 5.

Nello specifico, sono confermati gli appuntamenti quotidiani con Uomini e Donne (alle 14:45) e con il daytime di Amici 21 (alle 16:10) e Grande Fratello Vip 6 (alle 16:40). Alle 16:55 circa inizierà la puntata giornaliera di Love is in the air, la quale subirà un taglio di 10 minuti, che verranno guadagnati dal contenitore pomeridiano Pomeriggio 5. Perciò, la serie turca andrà in onda fino alle ore 17:25 circa, quando passerà poi la linea a Barbara D'Urso.

Pomeriggio 5 guadagna 10 minuti, Love is in the air penalizzato

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che la serie con Hande Erçel e Kerem Bürsin subirà una riduzione nel daytime di Canale 5. Già ridotta di quasi venti minuti con l'inizio della nuova stagione autunnale (un appuntamento giornaliero ha la durata media di 26 minuti circa, più la pubblicità), verrà ulteriormente decurtata di dieci minuti.

Un dettaglio che penalizzerà la serie turca e i telespettatori italiani che la seguono assiduamente. La modifica è apparsa da alcuni giorni nella guida TV ufficiale di Mediaset a partire da lunedì 6 dicembre e non è stato specificato per quanto durerà la nuova collocazione oraria.

Trame di Love is in the air 6-10 dicembre: Serkan vuole riconquistare Eda

Aver incontrato Eda farà nuovamente provare a Serkan lo stesso forte sentimento che provava cinque anni prima e, anche se orgoglioso, dovrà ammettere a se stesso di essere ancora innamorato della giovane. Quest'ultima, seppur ancora coinvolta emotivamente, gli chiederà di andarsene.

Nelle puntate in onda dal 6 al 10 dicembre l'architetto deciderà di rimanere a Sile, deciso a riconquistare il cuore dell'ex fidanzata. Tuttavia, si ritroverà ostacolato dalla madre Aydan, che vorrà dividerli, e da Ayfer, la zia di Eda. Inoltre, si metteranno in mezzo ai due protagonisti anche Burak e Deniz, innamorati di entrambi e decisi a conquistarli. Nel frattempo, Eda continuerà a nascondere a Serkan di essere il padre di Kiraz e gli farà inizialmente credere che la bambina sia figlia di Melo.