Sembra proprio che, quello di quest'anno, non sarà un Natale sereno per i protagonisti di Un posto al sole. Nelle prossime puntate, che andranno in onda dal 20 al 24 dicembre su Rai 3, Clara prenderà una drastica decisione in merito alla proposta di Patrizio di andare a convivere.

La ragazza, dopo aver riflettuto sulle parole sincere di Ornella, capirà che la sua relazione con il figlio della dottoressa non ha nessun senso di continuare e deciderà quindi di mettere la parola fine a questa storia. In seguito il giovane chef, deluso e arrabbiato, deciderà di trascorrere la viglia di Natale da solo al Vulcano.

Upas, anticipazioni dal 20 al 24 dicembre: la decisione di Clara

Clara (Imma Pirone), dopo aver parlato in modo sincero con Ornella (Marina Giulia Cavalli), capirà da cosa derivano i dubbi della donna e di suo marito.

La ragazza si renderà conto del fatto che, effettivamente, la relazione tra lei e Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) non può avere un futuro e, di conseguenza, deciderà di troncare in modo definitivo questo rapporto. In seguito il giovane chef, convinto che la colpa sia di Alberto (Maurizio Aiello) si fionderà, in modo spavaldo, a casa dell'uomo.

Un posto al sole, trame 20-24 dicembre: Alberto si rifà avanti

Palladini, stupito dall'inaspettata visita di Patrizio, reagirà in malo modo, sbattendo l'uscio di casa in faccia al ragazzo.

Sbollita la rabbia per l'ingiustificata aggressione, Alberto inizierà a valutare i vantaggi della nuova situazione: ora che Clara ha finalmente lasciato il "ragazzino", lui potrebbe, in effetti, riallacciare i rapporti con la donna.

Forte di questa convinzione, il giorno dopo l'avvocato si recherà dalla sua ex, al lavoro, e le chiederà di rimettersi assieme.

Quest'ultima però reagirà malissimo e chiarirà all'uomo che loro due non potranno mai tornare assieme. Alberto incasserà il colpo, consapevole però del fatto che potrà sempre riprovarci quando le acque si saranno calmate.

Un posto al sole, puntate natalizie: Patrizio vuole restare solo la sera della vigilia

Deciso a trovare un colpevole a quanto appena accaduto, Patrizio si confronterà con suo padre.

Dopo aver parlato con Raffaele (Patrizio Rispo), il ragazzo, però, si convincerà del fatto che i responsabili della drastica decisione di Clara siano proprio i suoi amati genitori. Il giovane, convinto di essere stato tradito dai suoi cari, deciderà, quindi, di trascorrere la viglia di Natale da solo al caffè Vulcano.

Nel frattempo Viola (Ilenia Lazzarin), appena tornata a Napoli, e Diego (Francesco Vitiello) proveranno a confortare Raffaele.