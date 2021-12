Nella giornata di ieri, lunedì13 dicembre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, che ha visto ancora una volta Alex Belli come grande protagonista. Durante la lunga diretta condotta da Alfonso Signorini, infatti, ha fatto ingresso nella casa Delia Duran, moglie di Alex Belli, per comunicare a suo marito la scelta di concludere la storia d'amore. Belli, durante l'incontro, non ha però rispettato le distanze di sicurezza legate alle misure contro il Covid-19, abbracciando sua moglie. Per questo motivo, l'attore è stato squalificato dal programma.

Decisione che ha mandato su tutte le furie Soleil, che si è lasciata andare a un lungo sfogo.

'Chi entra in una coppia rompendo gli equilibri deve assumersi le proprie responsabilità'

Un episodio, quello che è avvenuto nella puntata di ieri, che ha inevitabilmente fatto parlare molto gli utenti, specie sui social. Tra coloro che hanno voluto esprimere la propria opinione su quanto avvenuto vi è anche Stefania Orlando, protagonista proprio del reality nella scorsa edizione. Orlando, su Instagram, ha esordito sottolineando come si possa imparare qualcosa "anche dalle sceneggiature mal recitate e mal scritte".

In particolare, Stefania ha affermato che se a qualcuno dovesse capitare di "incapricciarsi" di un uomo già sposato è bene che sappia che sta per intraprendere una relazione con un "traditore".

L'ex concorrente del GF e di Tale e Quale, però, non ha risparmiato qualche stoccata a Soleil; in particolare, Stefania ha sottolineato come chi decida di "entrare in una coppia e di rompere gli equilibri" deve poi anche assumersi le proprie responsabilità.

Il caso Alex Belli continua a far discutere anche dentro la casa

Infine, Orlando ha voluto concludere il proprio messaggio affermando come occorra "smettere" di dare tutte le colpe e le responsabilità "solo ai mariti fedifraghi".

Sul caso Alex Belli è intervenuto, ironicamente, anche Tommaso Zorzi, vincitore della scorsa edizione del reality. L'ex opinionista dell'Isola dei Famosi ha infatti paragonato il 'triangolo' Belli-Delia-Soleil a una storia da "telenovela portoricana".

Ma il caso continua a far discutere anche gli inquilini presenti dentro la casa del Grande Fratello.

In particolare, Miriana Trevisan e Gianmaria hanno voluto sottolineare come Soleil non sia "la vittima" di quanto è successo, sottolineando come anche l'influencer abbia delle colpe. In particolare Trevisan si è chiesta la motivazione per la quale i 'vipponi' dovrebbero pensare a Soleil quando lei "non ha minimamente pensato a Delia", che in quel momento era "parte lesa".