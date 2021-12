Dopo la bufera mediatica che li ha travolti, Andrea Nicole e Ciprian Aftim sono apparsi sui social, dove hanno postato la loro prima storia insieme. I due, dopo la puntata andata in onda ieri, hanno potuto dare la loro versione su come sono andate davvero le cose. Andrea e Ciprian hanno infatti confessato di aver trascorso la notte insieme di nascosto dalla redazione del noto programma dedicato ai sentimenti. Un gesto che li ha portati ad essere letteralmente sommersi dalle critiche, tanto che in questi giorni sui social e siti dedicati al Gossip e alla cronaca rosa non si parla d'altro.

I due neo fidanzati Andrea Nicole e Ciprian danno la loro versione dei fatti su Instagram

Dopo la burrascosa puntata andata in onda ieri, Andrea Nicole e Ciprian Aftim hanno dichiarato su Instagram di aver trascorso la loro prima giornata di libertà, spiegando anche che per questo motivo hanno tardato a pubblicare le stories. Dopo aver ringraziato tutti per il sostegno, i due neo fidanzati hanno dichiarato: "Come vedete siamo qui, felici di viverci." Ciprian, in particolare, ha detto che proprio per l'intensità dei sentimenti che si provano nel programma, ha avuto la necessità di chi capire chi fosse Andrea Nicole e quindi è andato letteralmente a prenderla proprio come lei in passato gli aveva chiesto.

Le parole di Andrea Nicole dopo la puntata di ieri di Uomini e Donne

Andrea Nicole ci ha tenuto innanzitutto a ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per loro e che li hanno affiancati nel loro percorso. Poi, si è rivolta a tutti quelli che sono felici per loro. Andrea Nicole ha dichiarato: "Questa è la cosa più importante, perché se lo scopo del programma è trovare l'amore, noi ci siamo riusciti".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto, a sorpresa, l'autrice storica di Uomini e donne, Raffaella Mennoia, ha dichiarato di non essere arrabbiata per il comportamento di Andrea Nicole, ma di aver capito quelle che sono le sue fragilità e paure. Mennoia, intervistata dal settimanale Oggi, ha dichiarato che non si può non tener conto del percorso irto di ostacoli e sofferenze che ha dovuto affrontare.

Raffaella ha però precisato che sarebbe bastato avvisare e tutto il putiferio non sarebbe successo. I social sono inondati di commenti tra chi li difende e chi invece si scaglia contro di loro come, per esempio, Karina Cascella. L'ex di Salvatore Angelucci ha pubblicato delle stories, poi ricondivise dalla stessa Tina Cipollari sul suo profilo Instagram, in cui afferma, dopo aver guardato la puntata andata in onda ieri, di essere d'accordo con gli opinionisti. Come andranno le cose tra Andrea Nicole e Ciprian? Tra i due è davvero nato l'amore? Non resta che aspettare per scoprirlo.