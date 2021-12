Come procede la love story tra Andrea Nicole e Ciprian dopo la discussa scelta a Uomini e donne? È questa la domanda che si pongono i numerosi fan della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, dato che al termine dell'appuntamento trasmesso su Canale 5, non si sono mostrati sui social, preferendo quasi far sbollentare un po' il clima social. In queste ore, però, a distanza di quasi 24 ore dalla messa in onda della registrazione della scelta (avvenuta un po' di settimane fa) ecco che i due innamorati hanno rotto il silenzio, confermando la loro storia d'amore.

La scelta di Andrea Nicole a U&D: scoppia la bufera in studio, De Filippi delusa

Nel dettaglio, la puntata di Uomini e donne dedicata alla scelta di Nicole è stata caratterizzata da un vespaio di polemiche sia in studio che sui social.

In tantissimi si sono scagliati contro la tronista per aver infranto le regole della trasmissione, dato che la scelta finale di Nicole è avvenuta in "segreto" e lontana dai riflettori televisivi.

Un modo di fare che ha scatenato la rabbia di Gianni Sperti e quella di Tina Cipollari: i due opinionisti si sono scagliati veementemente contro la tronista, accusandola di essere stata disonesta nei confronti del programma e di tutte le persone che hanno creduto nel suo percorso.

Ciprian e Andrea Nicole rompono il silenzio dopo la scelta a U&D

Duro anche l'attacco di Maria De Filippi, che ha ammesso di essere delusa dal modo di fare di Nicole ed ha aggiunto di non credere nella purità di questo sentimento.

Ma qual è la verità dei fatti? Cosa succede tra Nicole e Ciprian dopo la trasmissione? La registrazione della scelta è avvenuta un po' di settimane fa ma è stata trasmessa solo ieri pomeriggio su Canale 5.

A distanza di 24 ore dalla messa in onda di quella discussa puntata della scelta, Andrea Nicole e Ciprian hanno scelto di intervenire sui social ed hanno confermato che tra di loro tutto sta procedendo nel migliore dei modi e quindi che stanno ancora insieme, malgrado le polemiche e le critiche.

Ecco come procede la love story tra Nicole e Ciprian fuori da Uomini e donne

"Se lo scopo del programma è trovare l'amore, noi ci siamo riusciti", ha ammesso l'ex tronista visibilmente emozionata ma al tempo stesso felice di questa nuova relazione con Ciprian.

"Io ho avuto la necessità di capire chi fosse Nicole, per questo motivo sono andato a prendermela", ha ammesso Ciprian che non è apparso per nulla pentito del gesto di andare in segreto a casa della tronista di Uomini e donne.

Insomma tutto procede nel migliore dei modi tra Nicole e Ciprian anche se, dopo le dure critiche ricevute nello studio di Uomini e donne, c'è da scommettere che difficilmente rimetteranno piede per raccontare l'evolversi della loro storia.