In Love is in the air, Serkan e Eda si vedranno costretti a convivere sotto lo stesso tetto per il bene di Kiraz. Sarà il giudice ad obbligarli alla convivenza dopo che Aydan si sarà rivolta al Tribunale per ottenere la custodia esclusiva della bambina. Eda e Serkan quindi, dovranno convivere proprio come una vera famiglia, insieme alla piccola Kiraz.

Aydan si rivolge al Tribunale per la custodia di Kiraz

Nel corso delle prossime puntate di Love is in the air, Serkan verrà a sapere di essere il padre della piccola Kiraz, la bambina avuta da Eda cinque anni prima.

Se inizialmente l'uomo deciderà di non voler fare da padre alla bambina, in seguito cambierà idea. Aydan intanto, venuta a sapere di avere una nipote, se la prenderà con Eda per aver tenuto nascosto a lei e a Serkan la verità per tutto quel tempo. Pertanto, la madre di Bolat arriverà a pensare di togliere la custodia esclusiva a Eda, rivolgendosi al Tribunale.

Eda e Serkan obbligati a convivere dal giudice

Con il prosieguo delle puntate, il pubblico di Love is in the air vedrà il giudice prendere una decisione inaspettata. Il pubblico ufficiale, esaminata la situazione, obbligherà Serkan e Eda a convivere insieme a Kiraz per almeno due giorni. Proprio come fossero una vera famiglia. I due genitori dovranno dimostrare di avere la maturità necessaria, cercando di vivere in armonia per amore della loro figlioletta.

Eda accetterà la decisione del giudice, seppur a malincuore. La giovane infatti, non aveva in programma di tornare a vivere con il suo ex, visto tutta la sofferenza che lui le aveva causato in passato.

Prove di famiglia per Eda, Serkan e Kiraz

Serkan invece sembrerà molto più convinto di Eda e farà un'ulteriore proposta alla sua ex fidanzata.

Se uno dei due mentirà all'altro, Serkan guadagnerà un'altra settimana di convivenza. Proposta che Eda accetterà. Avrà inizio quindi la convivenza per la famiglia formata da Bolat, Eda e Kiraz. La prima sera, Kiraz si addormenterà sul divano con la testa appoggiata sulle gambe di Serkan. Quest'ultimo, su suggerimento di Eda, porterà la bambina in camera sua.

Nel frattempo, la giovane Yildiz riceverà una telefonata di Melo, alla quale confiderà di stare provando con tutte le sue forze a non far capire a Serkan di essere ancora innamorata di lui. Eda non sa che Serkan ha ascoltato tutta la conversazione. Bolat quindi, cercherà in tutti i modi di prolungare la convivenza tra loro, ben oltre i giorni imposti dal giudice. Per scoprire come si evolverà questa story line, basterà seguire i prossimi appuntamenti della Serie TV turca, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì nel consueto orario delle 16:50.