Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana 'Beautiful', che racconta gli amori e le passioni vissute da due famiglie facoltose della California dei giorni nostri, i Forrester e gli Spencer. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 13 al 18 dicembre 2021, tutti i giorni su Canale 5 dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui dubbi di Finn su Thomas, sull'ossessione di quest'ultimo, sulla presenza di Shauna in casa Forrester, sulla rabbia di Quinn e sull'arrivo della sorella minore di Zoe, Paris.

Quinn chiede spiegazioni ad Eric

Le anticipazioni di 'Beautiful' ci segnalano che Thomas si troverà così bene con Finn da iniziare a confidarsi con lui. Nel corso delle conversazioni il medico si renderà conto che qualcosa non va nel fratello di Steffy e cercherà di indagare per scoprire cosa gli sta succedendo. Ignaro di tutto, Thomas continuerà a parlare con Finn di Hope e del manichino uguale a lei che ha portato in casa sua. Il giovane spiegherà che la presenza della bambola nella sua vita ha fatto riaffiorare i disturbi ossessivi di cui soffriva in precedenza. Nel frattempo, Quinn scoprirà con stupore che Shauna risiede da qualche tempo a casa di Eric. La notizia la farà andare su tutte le furie, finendo per chiedere immediatamente spiegazioni al marito.

In questo modo, verrà a sapere che è stato Eric ad invitare Shauna a dormire in casa sua per tutto il tempo in cui loro hanno creduto che fosse sparita. Non riuscendo a convincere il marito, Quinn si scaglierà contro Shauna, discutendo con lei fino ad ordinarle perentoriamente di lasciare villa Forrester.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Paris arriva a Los Angeles

Eric rimarrà molto deluso dall'ennesimo comportamento aggressivo di Quinn, decidendo alla fine di impedire a Shauna di lasciare casa sua. Nel frattempo, Flo e Wyatt rimarranno molto turbati nello scoprire che Quinn risiedeva nella loro casa senza che loro ne fossero a conoscenza. Zoe sarà molto contenta nello scoprire che sua sorella Paris è arrivata finalmente a Los Angeles.

Dopo averla accolta calorosamente, la giovane la presenterà a Carter senza sapere che poco prima la sorella ha fatto immediatamente amicizia con Zende. Thomas assisterà ad una chiamata telefonica in cui Liam informerà Hope di aver deciso di andare a trovare Steffy per vedere Kelly. Da questa breve conversazione Thomas intuirà che Hope è molto contrariata dal comportamento del marito. Brooke e Ridge si ritroveranno a parlare di Quinn e del comportamento subdolo e scorretto che la donna ha avuto nei loro confronti. Alla fine, i due coniugi si rallegreranno al pensiero che Eric ha finalmente capito la vera natura di sua moglie.