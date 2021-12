La soap opera tedesca Tempesta d'amore continua la propria messa in onda tv. Le anticipazioni delle trame delle nuove puntate in programma da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre su Rete 4, annunciano nuovi intrighi, scontri accesi, dispiaceri, dolori e tensioni emotive.

Nel dettaglio, Maja scoprirà chi ha mandato all’aria il piano ai danni di Erik e andrà su tutte le furie. Nel frattempo, Vanessa scoprirà il triste futuro della sua adorabile maialina e farà di tutto per salvarla.

Nel mentre, Ariane accuserà strani malesseri e tratterà Erik con freddezza.

L'uomo, ignaro della malattia della donna, vorrà vederci chiaro e reagirà malissimo quando vedrà la sua amata abbracciare il dottor Michael Niederbuhl.

Anticipazioni Tempesta d'amore: Florian avverte suo fratello

Florian racconterà a Erik della trappola che Christoph, Werner e Robert hanno architettato per lui, e così il partner di Ariane deciderà di ritirarsi dal progetto dell’hotel termale. Questa novità lascerà di sasso i signori Saalfeld e Christoph inizierà a pensare che qualcuno abbia avvisato Erik di essere sorvegliato dalla polizia e avergli evitato un bel po' di anni in carcere. Vanessa, intanto, si legherà moltissimo alla maialina adottata dai suoi zii e i coniugi Sonnbichler avranno difficoltà a raccontarle il destino dell’animale.

Visto che il piano contro il malefico Vogt è andato in fumo, Maja temerà che suo padre non riesca più a trovare le prove che possano dimostrare la propria innocenza e così deciderà di affrontare Florian. I due confesseranno di amarsi ancora e tutto sembrerà filare liscio, almeno finché la giovane guardia forestale non rivela alla figlia di Cornelius che è stato stesso lui ad avvertire Erik del piano.

Maja sgrida Florian nelle prossime puntate italiane di Sturm der liebe

Vanessa, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d'amore, scoprirà il triste destino della maialina e farà di tutto per salvarla.

Nel frattempo, la giovane von Thalheim sgriderà Florian per aver avvertito Erik della trappola preparata dai signori Saalfeld.

Il giovane guardaboschi si difenderà, dicendo che voleva convincere suo fratello ad andare dalla polizia e confessare spontaneamente tutti i reati da lui commessi, ed era convinto che lo avrebbe fatto, anche se non è andata proprio così.

Tempesta d'amore, trame puntate dal 13 al 17 dicembre: scontro acceso tra Erik e Cornelius

La confessione di Florian manderà su tutte le furie Maja e i due ragazzi non riusciranno a trovare un punto d’accordo. Mentre i due discuteranno pesantemente, la signora Kalenberg inizierà a sentirsi molto male. Christoph gongolerà per i malesseri che accusa la sua acerrima nemica e chiederà al dottor Kamml di accelerare le procedure per il ricovero di Ariane. Il medico che tiene in cura la signora Kalenberg, però, gli risponderà di aspettare ancora un po’.

Nel mentre, Erik apparirà infastidito dalla freddezza di Ariane e quando sorprenderà la donna abbracciare Michael perderà le staffe. Accecato dalla gelosia, chiederà maggiori spiegazioni alla donna e lei reagirà in maniera del tutto inaspettata. Più tardi, il fratello di Florian affronterà duramente il signor Lars e lo accuserà di essere in combutta con Cornelius von Thalheim, ignaro che in realtà sono la stessa persona.