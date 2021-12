L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 procede dal lunedì al venerdì su Rai 1, prima della pausa per le vacanze di Natale. Secondo le anticipazioni della puntata numero 72, che andrà in onda martedì 21 dicembre, l'atmosfera festiva si farà sentire per i protagonisti e Agnese (Antonella Attili) vorrebbe trascorrere il Natale insieme ad Armando (Pietro Genuardi), mentre Irene (Francesca Del Fa) penserà di organizzare una cena a casa. Ezio (Massimo Poggio), invece, penserà di fare il grande passo con Veronica (Valentina Bartolo), ma non potrà fare a meno di considerare che sarà necessario mettere definitivamente fine al legame con Gloria (Lara Komar).

Ci saranno novità anche per Nino (Luca Grispini) che ammetterà di essere in crisi con la vocazione e per Vittorio (Alessandro Tersigni) che organizzerà una riffa di beneficienza, a cui contribuiranno pure Umberto e Adelaide.

Agnese e Armando vorrebbero passare il Natale insieme

Il Paradiso delle signore 6 di martedì 21 dicembre vedrà l'atmosfera natalizia al centro delle vicende. Le anticipazioni annunciano che Agnese e Armando saranno molto vicini e il loro desiderio di trascorrere il Natale insieme sarà molto forte: prima, però, bisognerà dirlo a Salvatore e Tina.

Ci sarà una bella novità anche a casa Colombo: Ezio, infatti, penserà di farsi avanti con Veronica e chiederle di sposarlo per regolarizzare la loro unione.

Per l'uomo, però, ci sarà ancora un grosso ostacolo: per la legge, lui risulta ancora sposato con Gloria e solo sciogliendo questo nodo sarà possibile realizzare il matrimonio con la madre di Gemma.

La crisi di Nino: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di martedì 21 dicembre sarà molto importante per Nino, perché il seminarista ammetterà di essere in crisi con la sua vocazione e rifletterà sulla possibilità di interrompere il suo percorso per diventare prete.

Nel frattempo, Irene penserà che il modo migliore per trascorrere il Natale sia organizzare una bella cena a casa con gli amici più cari.

Vittorio organizzerà una riffa di beneficienza: anticipazioni puntata di martedì 21 dicembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 annunciano che nella puntata in onda martedì 21 dicembre, Stefania parlerà con entusiasmo a Vittorio dell'intervista all'attrice famosa.

Il dottor Conti sarà ispirato dalla ragazza per realizzare una nuova idea che potrebbe essere d'aiuto alle persone meno fortunate.

Al Paradiso delle signore verrà organizzata una riffa di beneficienza con dei premi molto costosi, donati da parte di chi ne ha le possibilità. Umberto e Adelaide appoggeranno in pieno l'iniziativa di Vittorio e si daranno da fare per aiutare concretamente con un ricco dono.