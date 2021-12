Ultima puntata con Mare Fuori 2, la fiction di Rai 2 arrivata quest'anno alla sua seconda fortunata edizione. La trama annuncia un finale commovente e ricco di colpi di scena tra omicidi sventati e amori che si ricompongono. In sintesi, Carmine Di Salvo e Filippo Ferrari decideranno di evadere dal carcere minorile. I due amici, infatti, avranno intenzione di sabotare le nozze della loro amica Naditza.

Anticipazioni Mare Fuori 2, puntata 22 dicembre: Carmine e Filippo in fuga dal carcere minorile

Le anticipazioni di Mare Fuori 2 riguardanti l'ultima puntata che i telespettatori avranno modo di vedere mercoledì 22 dicembre dalle ore 21:10 sui teleschermi italiani annunciano inediti colpi di scena.

Nel primo episodio intitolato "La colpevolezza dell'innocenza", Carmine dovrà vedersela con una situazione molto difficile da gestire. Il ragazzo, infatti, apparirà sconvolto dalle sue ultime indagini, tanto da riuscire ad avere un confronto con Pirucchio, il maggiore sospettato della morte di Nina. Ed ecco che il detenuto sarà protagonista di un atto di pura follia quando rischierà di uccidere Pirucchio. Un piano che non riuscirà a portare a termine grazie al suo buon cuore.

Carmine (Massimiliano Caiazzo), a questo punto, sarà costretto a cercare un modo per evadere dalla prigione. Per questo motivo, il ragazzo si avvarrà dalla complicità di Filippo, ma la fuga dal carcere minorile si rivelerà irta di ostacoli.

Di Salvo e Ferrari voglio sabotare le nozze di Naditza

Nel secondo episodio di Mare Fuori 2 intitolato "Punto di rottura", il matrimonio di Naditza sarà al centro della trama. La ragazza sarà costretta ad accettare la decisione della sua famiglia sebbene a malincuore. La giovane, infatti, si preparerà a diventare moglie di suo cugino.

Carmine e Filippo, intanto, sfuggiranno ad un attentato che aveva come obiettivo in realtà Edoardo. Di Salvo e Ferrari, infatti, avranno come scopo quello di sabotare le nozze di Naditza prima che vengano celebrate.

Rosa informa Edoardo che Mimmo è un traditore

Rosa, invece, si recherà all'interno del carcere minorile. Qui, la sorella di Ciro informerà Edoardo che Mimmo è un traditore e delle sue reali intenzioni.

In seguito, Rosa minaccerà Carmine, rientrato nel carcere minorile. Infine Cardiotrap si recherà da Fabio per chiedergli di non vedere mai più sua sorella Gemma mentre la relazione tra Kubra e Pino apparirà sempre più solida.

In attesa di vedere l'ultima puntata in televisione, si ricorda che la fiction ambientata in un istituto penitenziario minorile di Napoli può essere rivista in modalità on demand sul servizio in streaming "Rai Play".