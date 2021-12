Il clima all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 continua a essere particolarmente infuocato e, al centro dell'attenzione vi è la giovane Soleil Sorge, protagonista dell'intricata situazione che la vede coinvolta con Alex Belli. Dopo la squalifica dell'attore, che ha scelto di tornare da sua moglie Delia, Soleil sta portando avanti la sua avventura, anche se in casa non tutti sono dalla sua parte. Tra questi vi è Davide Silvestri che, in queste ore, ha ammesso di essere stufo della presenza in casa della giovane Sorge, tanto da volerla fuori dal gioco.

Davide sbotta contro Soleil Sorge al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, dopo l'ultima puntata del GF Vip, Soleil Sorge si è ritrovata a vivere dei momenti difficili all'interno della casa.

L'ex protagonista di Uomini e donne non ha nascosto la sua delusione e la grande amarezza per quello che è successo, ritenendo di essere stata vittima della strategia di Alex Belli che, secondo lei, avrebbe preso in giro tutti.

Soleil in questi giorni ha avuto modo di sfogarsi e di parlare con gli altri inquilini che popolano la casa di Cinecittà, anche se non tutti si sono dimostrati clementi nei confronti della ragazza.

Tra questi vi è Davide Silvestri che, nelle ultime ore, ha letteralmente spiazzato sul conto della Sorge.

Sebbene i due avessero stretto un buon rapporto di amicizia, l'attore ha ammesso di essere stufo di tutta questa situazione, motivo per il quale vuole nominarla alla prossima puntata del GF Vip.

'Voglio nominare Soleil', ammette Davide Silvestri

"In questo momento voglio nominare Soleil Sorge e il motivo è che lei e Alex, in camera, mi hanno trasmesso un'energia negativa che mi ha stancato", ha sentenziato Davide, che sembra avere le idee molto chiare sul da farsi e su quelle che saranno le prossime scelte nel corso delle nuove puntate del reality show di Canale 5.

"Voglio essere libero di nominare chi voglio e quando voglio", ha proseguito ancora Davide che ormai sta portando avanti da solo questo percorso sebbene in un primo momento proprio con Alex e Soleil avesse costituito un trio che sembrava essere destinato a durare nel corso del tempo.

Anche Miriana Trevisan sbotta contro Soleil al GF Vip

Tuttavia, Davide non è l'unico dei concorrenti di questo GF Vip ad aver puntato il dito contro Soleil. Anche Miriana Trevisan, nelle ultime ore, ha ammesso di non credere nella buona fede dell'ex protagonista di Uomini e donne.

Miriana, infatti, non ritiene che Soleil sia "vittima" della strategia di Alex Belli, dato che per lei anche la Sorge sarebbe complice di tutta questa situazione che le avrebbe fatto comodo ai fini del gioco e delle dinamiche.