Andrea Nicole ha terminato il percorso a Uomini e donne, ma è finita nella bufera. La tronista ha passato la notte con Ciprian all’oscuro della redazione. Nel post-puntata Alessandro Verdolini si è scagliato contro la tronista e contro il “rivale in amore”. Nel dettaglio, l’ex corteggiatore si è detto deluso per quanto accaduto ma soddisfatto per il percorso svolto.

L’accaduto

Andrea Nicole ha scelto Ciprian Aftim, ma prima di terminare il percorso sul trono di Uomini e Donne ha commesso uno scivolone. Ciprian in esterna ha notato un bar vicino casa della tronista e ha capito dove si trovava l’abitazione della protagonista.

Di conseguenza, il ragazzo si è recato a casa della giovane. La tronista, convinta che il corteggiatore fosse accompagnato dalla redazione, ha aperto la porta e poi ha trascorso la notte con il suo spasimante. Il fatto che Andrea Nicole non abbia avvertito la redazione ha mandato su tutte le furie tutti i presenti in studio, compresa Maria De Filippi.

Lo sfogo di Alessandro

Dopo essere stati rimproverati, Andrea Nicole e Ciprian hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne insieme. Alessandro Verdolini - rivale in amore del corteggiatore scelto - ha dato adito ad uno sfogo. Scendendo nel dettaglio, Alessandro ha zittito la tronista e ha ammesso di essersi sentito preso in giro. Nel post-puntata il diretto interessato si è lasciato andare a un duro sfogo.

Verdolini ha fatto sapere di non essersi pentito di nulla circa il suo percorso. Inoltre, da persona leale ha sostenuto di avere sempre preso delle delusioni. In merito all’atteggiamento di Andrea Nicole e Ciprian, si è detto "fortunato" per come siamo andate le cose: “Ho scansato un fosso”. Il diretto interessato ha spiegato che persone così è meglio perderle che trovarle.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Successivamente Alessandro ha aggiunto che non avrebbe avuto problemi a digerire un rifiuto da parte della tronista, se la scelta fosse maturata in una maniera diversa: “Non ho parole, si commenta da sola”. L’ex corteggiatore ha compreso che una persona innamorata può anche sbagliare, ma al tempo stesso ha fatto presente che bastava attendere una sera prima di passare la notte con il corteggiatore scelto.

Alessandro: ‘Mai pensata una cosa del genere’

Alessandro Verdolini si è messo nei panni della redazione di Uomini e Donne. Il diretto interessato ha precisato: “Mai pensata una cosa del genere”. Come spiegato dall’ex corteggiatore, il rispetto verso chi lavora è sempre stato al primo posto. Per questo motivo che Alessandro ha sempre avvertito la redazione quando si trattava di organizzare qualcosa per Andrea Nicole. Per Verdolini, la tronista avrebbe dovuto aspettare prima di trascorrere la notte con Ciprian in modo da uscirne bene.