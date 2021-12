L'oroscopo di lunedì 27 dicembre sarà caratterizzato da tante novità. Alcuni segni zodiacali inizieranno a dedicarsi a nuovi progetti, mentre altri preferiranno continuare a coltivare le loro amicizie. I transiti planetari influenzeranno in modo più o meno marcato gli aspetti principali della nostra vita lavorativa, sentimentale e sociale.

Nel dettaglio, il Toro e il Sagittario avranno modo di fare nuove conoscenze, mentre il Leone e il Capricorno dovranno risolvere qualche discussione in famiglia. L'Ariete e i Gemelli saranno dei grandi lavoratori, al contrario del Cancro e della Bilancia che continueranno a riposare.

Di seguito tutti i dettagli dell'Oroscopo del 27 dicembre.

Oroscopo di lunedì 27 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete più determinati che mai. Non vi arrenderete davanti a niente e proverete a portare a termine i vostri progetti lavorativi. Sicuramente, non sarà un percorso facile perché richiederà un grande talento ma, alla fine, sarete soddisfatti di voi stessi. Il partner, al contrario, avrà qualcosa da ridire.

Toro: nella giornata di domani, sarete molto socievoli. Oltre a frequentare il vostro solito gruppo di amici, avrete modo di conoscere anche persone nuove. Alcune di loro vi conquisteranno e vi spingeranno a voler approfondire il vostro rapporto. Con altre, al contrario, non scatterà nulla.

Gemelli: sarete felici di poter tornare a lavoro. In questi giorni, non siete riusciti mai a staccare veramente dai vostri impegni. Vi farà piacere rivedere i colleghi, ma soprattutto avrete voglia di mettervi alla prova. Cercherete di mettere in pratica le vostre idee e di dare vita a dei progetti personali.

Cancro: dedicherete la giornata di domani al relax.

Non avrete ancora voglia di tornare alla routine di tutti i giorni perché desidererete assaporare gli ultimi momenti di libertà. Le previsioni zodiacali di domani, però, vi consigliano di non abbandonarvi alla pigrizia.

Previsioni zodiacali di domani 27 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: la situazione in famiglia prenderà una piega inaspettata.

Sarete uniti da un profondo affetto ma, nonostante questo, non potrete fare a meno di alimentare determinate discussioni. I diversi punti di vista daranno vita a un fastidioso litigio. L'oroscopo di domani vi consiglia di non esagerare.

Vergine: finalmente, potrete tirare un sospiro di sollievo. Nella giornata di domani, vi lascerete le feste alle spalle e riprenderete la vostra solita routine. Sarete contenti di tornare a lavoro, anche se non sarà facile adeguarvi al vecchio ritmo. Un collega potrebbe sorprendervi con un piccolo pensiero.

Bilancia: cercherete di riprendervi dalle feste appena passate. Vorrete trascorrere un po' di tempo da soli per riposare e per riflettere sulle prossime mosse da compiere.

Sarà una giornata serena, caratterizzata da una profonda tranquillità e dalla presenza delle vostre passioni.

Scorpione: il fato sarà dalla vostra parte. La situazione economica subirà un netto miglioramento, grazie al vostro impegno e a un pizzico di fortuna. La famiglia e il partner saranno fieri dei vostri risultati, mentre qualcuno tra i colleghi di lavoro potrebbe provare una forte invidia.

Astrologia del 27 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: adorerete il vostro vecchio gruppo di amici, ma sarete anche felici di poter fare nuove conoscenze. Vi imbatterete in persone molto interessanti che vi sproneranno a fare qualcosa di diverso. Uscire dalla zona di comfort vi turberà, ma vi darà anche degli stimoli in più.

Capricorno: la vita in famiglia non sarà affatto semplice. Farete fatica ad andare d'accordo con tutti e ci saranno delle situazioni che metteranno alla prova la vostra pazienza. Non sarete ancora pronti ad aprire il vostro cuore e, per questo, preferirete prendere le distanze e ritagliare un angolino tutto vostro.

Acquario: sarete pronti a riprendere la vostra vita in mano. Ci saranno diversi aspetti che vorrete modificare ma, in particolare, sarete propensi a concentrarvi sul lavoro. Potrebbe essere il momento giusto per provare a realizzare i vostri sogni. Dovrete solo avere pazienza.

Pesci: la giornata di domani sarà caratterizzata da un'alta dose di pessimismo. Vi sentirete ansiosi e turbati, forse a causa della fine delle festività. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non tenervi tutto dentro e di provare a parlarne con un amico: il risultato potrebbe sorprendervi.