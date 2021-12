Le feste natalizie sono arrivate anche in casa Ferragnez, ma con esse è giunta anche l'amarezza di dover rientrare prima del previsto dalle vacanze in montagna. Ad annunciarlo è stata la consorte di Fedez, Chiara Ferragni, in un nuovo intervento pubblico condiviso con i suoi followers.

Per l'occasione la influencer ha reso noto di aver dovuto dire addio alla vacanza prenotata per le festività, a causa di alcuni piccoli problemi di salute che hanno accusato i figli. Una scelta lei ha maturato a malincuore, ma a scopo precauzionale per il bene dei figli e visti i tempi che corrono.

Chiara Ferragni ha affermato di sentirsi in qualche modo rassicurata all'idea di poter accorciare le distanze con gli ospedali, rimanendo a casa.

Brutte notizie in casa Ferragnez a Natale

Nelle ore a cavallo tra la Vigilia e il santo Natale, la Ferragnez family è tornata al centro del Gossip.

L'occasione è stata una serie di stories che l'influencer lombarda ha condiviso su Instagram. "Noi quest’anno con le vacanze non siamo stati particolarmente fortunati. Leo aveva la febbre ieri, non stava bene, oggi ha solo la tosse. Però se l’è presa Vitto", ha esordito l'influencer nel messaggio web.

Chiara Ferragni e il post di Natale con i follower

Nel post condiviso con i follower, Chiara Ferragni ha tuttavia assicurato che i figli non hanno contratto il Coronavirus, nonostante abbiano manifestato sintomi influenzali.

Inoltre ha fatto sapere che - in totale accordo con Fedez - ha scelto di tornare alla sua casa milanese in netto anticipo rispetto al termine inizialmente previsto delle vacanze in montagna.

"Sono entrambi negativi. Però, visto lo spavento che ci siamo presi con la Vitto qualche mese fa, preferiamo tornare a Milano e stare vicino agli ospedali - ha quindi aggiunto la blogger, menzionando i figli Vittoria e Leone - Non si sa mai, ma speriamo di no.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Visto che qua siamo un po’ isolati".

Natale segnato dal successo per i Ferragnez

Fedez e Chiara Ferragni hanno quindi deciso di rinunciare alle agognate vacanze natalizie. Nel frattempo, i loro bambini Leone e Vittoria si sono consolati con i regali ricevuti in dono da Babbo Natale. Così come emerge dagli ultimi post pubblici che Ferragni ha condiviso su Instagram.

Intanto anche mamma e papà Ferragnez si consolano con il successo del loro ultimo docufilm sulla loro vita, The Ferragnez, uscito su Amazon Prime Video lo scorso 9 dicembre.