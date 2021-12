Secondo l'oroscopo del 20 dicembre, questo lunedì avrà in serbo molti avvenimenti interessanti per tutti i segni zodiacali. Alcuni si dimostreranno molto abili nelle situazioni sentimentali, mentre altri preferiranno rivolgere tutte le loro attenzioni al lavoro. I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno in modo diverso il lavoro, i sentimenti e la vita sociale di ciascuno di noi.

In particolare, il Toro, il Leone e il Capricorno si porranno nuovi obiettivi, mentre la Vergine e L'Acquario faranno fatica a liberarsi dallo stress. l'Ariete e lo Scorpione saranno lieti di conoscere nuove persone e i Pesci parteciperanno attivamente alla vita familiare.

Infine, il Cancro e il Sagittario dovranno risolvere alcune questioni sentimentali.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 20 dicembre.

Oroscopo di lunedì 20 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete molto socievoli e non vedrete l'ora di aggiungere nuove conoscenze al vostro gruppo di amici. Vorrete confrontare il vostro punto di vista con quello degli altri, in modo da potervi fare un'idea più precisa dell'ambiente circostante. La famiglia vi darà filo da torcere.

Toro: la giornata di domani si aprirà con dei motivanti cambiamenti. Finalmente, avrete modo di prendere in mano la situazione e modificare alcuni aspetti della vostra vita. Non tutti comprenderanno il vostro punto di vista, ma voi sarete fieri dei progetti futuri.

Gemelli: Cupido non starà dalla vostra parte. I rapporti sentimentali saranno difficili da portare avanti, soprattutto a causa di alcune vecchie incomprensioni. Per fortuna, la giornata lavorativa andrà decisamente meglio dato che avrete modo di mostrare il vostro talento.

Cancro: il rapporto con il partner procederà nel verso giusto, ma alcuni dissapori potrebbero rendere più difficile la comprensione reciproca.

Sarà importante non sottovalutare le parole della persona amata e provare a mettersi nei suoi panni. Il lavoro vi regalerà molte soddisfazioni.

Previsioni zodiacali di domani 20 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete stanchi di dover rispettare la routine quotidiana. Avrete bisogno di spezzare la monotonia con alcune azioni inaspettate.

Vi metterete in gioco, senza riflettere eccessivamente sulle conseguenze. Se il fato sarà dalla vostra parte, potrete trovarvi davanti l'occasione tanto desiderata.

Vergine: la giornata di domani inizierà in modo piuttosto brusco. Proverete il bisogno di trascorrere ancora un po' di tempo a riposo, ma sarete costretti ad andare al lavoro. Il rapporto con i colleghi e le mansioni da svolgere vi metteranno a dura prova a causa del forte carico emotivo.

Bilancia: non vi sentirete a vostro agio con il partner. Alcuni aspetti del suo carattere vi lasceranno basiti e, nonostante gli sforzi, avrete l'impressione di non poter risolvere la situazione. Le previsioni zodiacali di domani vi suggeriscono di non rinunciare all'idea di dialogare con la persona amata.

Scorpione: non riuscirete a rinunciare al contatto con gli altri. Fin dalle prime ore della giornata, vi metterete in contatto con i vostri amici per aggiornarvi sugli ultimi avvenimenti. Le loro parole vi faranno sentire subito meglio perché vi consentiranno di affrontare a testa alta le difficoltà.

Astrologia del 20 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: i litigi con il partner vi renderanno difficile concentrarvi sul lavoro. Non farete altro che pensare alla vostra situazione sentimentale e a una possibile soluzione. L'aiuto dei vostri amici sarà indispensabile, ma anche la famiglia avrà un ruolo fondamentale.

Capricorno: il partner e gli amici vi faranno riflettere su alcune situazioni.

Deciderete di iniziare ad impegnarvi per realizzare i vostri futuri obiettivi. Non sarà semplice, soprattutto a causa di alcuni ostacoli che vi metteranno i bastoni tra le ruote. L'oroscopo, però, vi consiglia di non gettare la spugna.

Acquario: il weekend non è stato sufficiente per allontanare lo stress. Non vi sentirete ancora pronti a iniziare una nuova settimana, ma non avrete alternative. Per fortuna, la presenza dei vostri cari renderà più facile sopportare le difficoltà quotidiane. Il partner, al contrario, sarà molto pignolo.

Pesci: sarete di grande aiuto per la vostra famiglia. Oltre a condividere l'impegno per le faccende domestiche, collaborerete per la realizzazione di meravigliose decorazioni. Questo renderà il clima allegro e spensierato. In amore, potrebbero esserci delle belle sorprese.