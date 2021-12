Presentato come il 'nuovo fenomeno della musica italiana', Sangiovanni è stato intervistato da Le Iene: al cantante sono state rivolte domande a bruciapelo, nel tipico stile del programma, alle quali Giovanni Pietro Damian, vero nome all'anagrafe del diciottenne vicentino, ha risposto in maniera diretta. A partire dal suo più grande successo, Malibù, alle scelte artistiche per il futuro fino al suo rapporto con Giulia Stabile, Sangio ha ancora una volta aperto il suo cuore ai telespettatori.

Il percorso artistico di Sangio

L'intervista di Sangiovanni per Le Iene non poteva non partire dalla richiesta al cantautore di mostrare le sue unghie.

Sangio indossa lo smalto, che gli applica sua sorella, perché si sente così a suo agio. "Lo smalto non è da uomo, non è da etero": questi sono i commenti che l'artista si vede rivolgere di continuo per la scelta, ma lui non risponde a certe provocazioni, che lasciano il tempo che trovano. ''L'essere umano prima di tutto e poi l'artista'', ha risposto il diciottenne quando gli è stato chiesto quale sia la sua professione.

A tale affermazioni, sono seguite poi domande relative alle sua giovane età: il cantante ha solo 18 anni e non ha mai votato, non ha ancora la patente e deve finire la scuola. E a proposito della scuola, Sangio ha raccontato come è cambiato il suo rapporto con la scuola: con i compagni adesso si sente meno, a causa dei suoi numerosissimi impegni, mentre un aneddoto divertente è quello relativo alla sua ex professoressa di italiano: quando ha iniziato a scrivere le canzoni all'improvviso per lei era diventata bravissimo a scrivere qualunque cosa.

''Alle medie avevo problemi con i professori'', ha dichiarato Sangiovanni quando gli è stato chiesto se avesse avuto problemi di bullismo a scuola. La Iena non ha potuto non ironizzare che di 'professori bulli' è la prima volta che sente parlare. 'Si sbagliavano', ha proseguito Sangio che ha poi aggiunto che il punto dio svolta della sua carriera, il cui inizio è legato a Madame come ormai noto, è stato Amici.

'Ho vinto la mia categoria', ha detto il cantante.

Parlando dei social, il vicentino ha ammesso di avere paura che finisca velocemente tutto, ma ha candidamente ammesso che se dovesse accadere anche a lui a quel punto troverebbe un 'piano b'. ''A Sanremo? Se ho il pezzo giusto sì'', ha poi continuato parlando dei progetti per il futuro anche se per lui vincere la kermesse canora non rappresenta una svolta.

Parlando del suo stile che lui definisce fluido, Sangio ha spiegato che per lui ''i vestiti non hanno un genere''. E se qualcuno pensa che sia gay, per lui è irrispettoso poter chi ama una persona dello stesso sesso.

Il rapporto con la fidanzata: 'Geloso? Sì tanto'

Fidanzato ormai da quasi un anno con Giulia Stabile, Sangiovanni si è definito 'Fedele, monogamo'. E anche se ha dichiarato che quando si è famosi è più difficile per certi versi avere una relazione stabile, il cantante seppure giovanissimo ha affermato di non essere un donnaiolo ma ha dimostrato di avere le idee chiare sui sentimenti. 'ìQuando ami una persona non c'è bisogno di averne altre, geloso? Sì tanto'', ha detto Sangio dicendo lo stesso della fidanzata.

Ma su una cosa sembra non transigere: il telefono non si controlla anche se dentro Giulia non troverebbe nulla di compromettente. E a proposito della ballerina, il cantante si è detto certo che qualcuno di certo ha desiderato essere al suo posto. Incapace di piangere a comando, Sangio ha affermato di essere sincero e di avere un vizio le sneaker, ma rinuncerebbe per Sanremo.