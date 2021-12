I concorrenti del GFVip non sono ancora a conoscenza del prolungamento del Reality Show. Tuttavia, alcuni hanno già spiegato di volere lasciare se il programma dovesse continuare. Alex Belli parlando con Soleil Sorge ha espresso la volontà di uscire il 13 dicembre, poiché non riesce più a "convivere" con la coinquilina visto che prova dei sentimenti.

L'annuncio di Signorini

Nelle scorse settimane, Alfonso Signorini ha messo al corrente i "vipponi" che nella casa del GFVip entreranno 10 nuovi concorrenti. Successivamente, ha fatto sapere ai telespettatori che la sesta edizione del reality show sarà la più lunga in assoluto: il programma infatti, dal 13 dicembre terminerà a marzo.

Per il momento sono entrati nella casa più spiata d'Italia Patrizia Pellegrino, Maria Monsè e il duo formato da Giacomo Urtis e Valeria Marini (quest'ultimi giocano come unico concorrente). Le sorelle Selassié invece, sono state divise tanto che nella 23^ puntata Clarissa è stata eliminata per mano del televoto, dopo essere finita in nomination con la sorella Lulù.

Belli si ritira

Al momento i concorrenti non sanno nulla del prolungamento, ma nei giorni scorsi alcuni avevano menzionato una clausola nel contratto: se gli ascolti erano ottimi, il programma sarebbe continuato.

Tra i vari gieffini che hanno lasciato intendere di lasciare il GFVip c'è anche Alex Belli. Parlando con Soleil Sorge, l'attore ha annunciato l'uscita dal gioco: "Voglio proteggere te e Delia e per farlo devo andare via di qui".

Il diretto interessato ha precisato che terminerà la sua esperienza il prossimo 13 dicembre, data in cui era stata stabilita la finale del reality show. Tra i motivi menzionati dall'attore, c'entra il legame instaurato con l'influencer italo-americana: "Non ce la faccio a stare accanto a te". Infine, il 38enne ha ammesso di non volere ferire né sua moglie né la sua coinquilina.

'Avremmo costruito una delle più belle storie d'amore'

In un secondo momento, Alex Belli ha fatto presente che lui e Soleil Sorge hanno creato qualcosa di unico. A tal proposito l'attore si è esposto: "Se io non avessi avuto una storia fuori, avremmo costruito una delle più belle storie d'amore del GFVip". Il 38enne ha ammesso che deve mettere la parola fine a questo legame: prima i due si divertivano in modo spensierato, mentre ora non riescono più a gestire il rapporto.

Dopo avere ascoltato il coinquilino, Soleil ha fatto sapere di reimpostare tutto il rapporto sull'amicizia. Poi, ha confidato di non avere preso una decisione sul prolungamento. Tuttavia, la 27enne ha ammesso che se lui, Katia e Davide dovessero ritirarsi, per lei le cose cambierebbero.