La coppia formata da Alex Belli e Delia Duran continua ad essere al centro del clamore mediatico. Nella puntata del GFVip, in onda lunedì 13 dicembre, la modella aveva dichiarato di volere interrompere la relazione con l'attore. Secondo quanto riportato da Sammy Youssef - ex gieffino - le cose non starebbero affatto così: nel post-puntata i due coniugi si sarebbero comportati come se nulla fosse accaduto.

L'accaduto

Lunedì 13 dicembre, Alex Belli è stato squalificato dal GFVip. Il motivo? L'attore in occasione di un confronto con la moglie, non ha rispettato le norme anti-covid.

Nel corso del faccia a faccia, la modella sudamericana ha rivelato l'intenzione di non volere più stare con il 38enne. Dal canto suo, Belli ha più volte sostenuto di amare alla follia Delia. Ma non solo, ha "scaricato" Soleil. Quest'ultima invece, delusa per l'atteggiamento del coinquilino ha portato la valigia di Alex in giardino: l'intento era quello di accellerare l'uscita dell'attore.

Il retroscena dell'ex gieffino

Mentre all'interno del Reality Show i "vipponi" continuano ad analizzare quanto accaduto tra Soleil e Alex, lontano dai riflettori i telespettatori si stanno chiedendo come sia andata a finire tra Belli e Delia Duran. A fare chiarezza sulla coppia, ci ha pensato Samy Youssef.

Il modello egiziano ed ex concorrente del GFVip - in una diretta Instagram con Clarissa Selassié, Ainett Stephens e Jo Squillo - ha raccontato la sua verità.

Samy ha sostenuto di avere visto i due coniugi nel post-puntata nello stesso hotel. Poi, ha aggiunto: "Posso dare la garanzia al 100% che erano davanti a me e si baciavano come se niente fosse". Secondo Youssef, la coppia formata da Belli e Delia aveva programmato tutto prima dell'inizio del reality show di Canale 5. Insomma, stando al presunto retroscena reso noto da Samy, Alex Belli e Delia Duran non sarebbero affatto una coppia in crisi.

Al contrario, sarebbero felici come prima della partecipazione al reality show.

'Sono una coppia aperta, è palese'

Nel corso della diretta social, Samy Youssef ha sollevato ulteriori dubbi su Alex e Delia. Scendendo nel dettaglio, il modello ha fatto una riflessione sull'ipotesi di una relazione aperta tra i due coniugi. A tal proposito l'ex gieffino ha chiosato: "Voi ancora credete che non sono una coppia aperta?

Ragazzi è palese". Secondo il giovane, i due coniugi avrebbero solamente recitato malissimo la loro parte al punto da essere "smascherati" dai telespettatori.

Al momento Alex Belli ha preferito non replicare alle dichiarazioni dell'ex coinquilino. Tuttavia, non è escluso che nella puntata di venerdì 17 dicembre l'attore non decida di raccontare la sua verità per l'ennesima volta.