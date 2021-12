La storia d'amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile sta proseguendo a gonfie vele. Secondo quanto riportato dal settimanale Gente, i due ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi presto potrebbero fare il passo di intraprendere una convivenza. Il cantante e la ballerina sembra che siano alla ricerca di una dimora a Roma.

Il rumors

Grazie alla scuola talent di Maria De Filippi, ormai un anno fa, Pietro Giovanni Damian e Giulia Stabile si sono conosciuti. Giorno dopo giorno, tra i due è scoccato l'amore. Dopo 12 mesi i due giovani stanno ancora insieme e sono più felici che mai.

I due ex volti del talent in questi mesi hanno deciso di mantenere un basso profilo: sono pochi gli scatti di coppia che condividono con i loro followers. Gli stessi Giulia e Pietro, su Instagram, tempo fa avevano spiegato che preferiscono vivere le emozioni in privato.

Tuttavia, in quest'ultimo periodo è emerso un rumors riguardante il cantante veneto e la ballerina romana. Scendendo nel dettaglio, i due giovani sarebbero stati avvistati per le vie del centro di Roma e, secondo quanto riportato da alcuni Gossip, Stabile e Sangiovanni potrebbero essersi messi alla ricerca di una casa.

La coppia vive una relazione a distanza

Da quando è terminato Amici, Giulia e Sangiovanni hanno avviato una relazione a distanza.

La ballerina e vincitrice di Amici20, continua a vivere nella Capitale insieme alla sua famiglia. Il motivo per cui non ha mai deciso di raggiungere il suo compagno nel capoluogo lombardo, è di natura lavorativa. La ragazza infatti, ha partecipato in veste di co-conduttrice a Tu si que vales, mentre attualmente lavora nel corpo di ballo dei professionisti del talent show.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sangiovanni invece vive a Milano. Il cantante è alle prese con il brano da portare in gara al prossimo Festival di Sanremo.

Sebbene al momento si tratti solo di rumors, non è escluso che la coppia possa decidere di intraprendere una convivenza nel 2022.

Giulia: 'Mi sento come una bimba di 8 anni'

Tra gli ultimi scatti che la coppia ha voluto regalare ai proprio fan, c'è una giornata sulla neve.

Tramite il suo profilo Instagram, Giulia Stabile ha pubblicato una serie di scatti in compagnia con la sua dolce metà. La diretta interessata ha ribadito di non vergognarsi del suo lato da "bimba".

Inoltre, agli haters che nell'ultimo periodo avevano preso di mira la coppia, la ballerina romana ha lanciato un messaggio ben preciso: "Io per esempio, quando mi trovo in mezzo alla neve, mi sento come una bimba di otto anni che la vede per la prima volta e ieri sera, quando dopo tanto tempo l’ho rivista con quest’altro bimbo, sono stata benissimo e mi sentivo davvero felice".