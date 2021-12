Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera bavarese 'Tempesta d'amore', che racconta il doloroso e contrastato amore tra Florian e Maja, i protagonisti della diciassettesima stagione. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 5 all'11 dicembre 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'incidente in cui saranno coinvolti Florian ed Erik, sulla scommessa fra Max e Shirin, sulla tristezza di Vanessa, sul piano ideato da Christoph per ingannare Ariane e sulla gelosia di Robert.

Florian scopre le bugie di Maja

Le anticipazioni di 'Tempesta d'amore' ci segnalano che Lars farà credere ad Erik che Cornelius si stia nascondendo in una baita nelle vicinanza del Furstenhof. Dopo aver pensato di chiamare la polizia, l'uomo riferirà la notizia ad Ariane che gli consiglierà di recarsi personalmente alla baita per scoprire se Lars dice il vero. Erik ascolterà il consiglio della Kalenberg e si metterà in cammino verso la baita senza rendersi conto che qualcuno lo sta seguendo. Giunto quasi a destinazione, Vogt si renderà conto del pericolo e fuggirà, attraversando incurante la strada. In quel momento si ritroverà a passare con l'auto Florian che investirà in pieno il fratello non riuscendo a frenare in tempo.

Sceso dall'auto, il giovane chiamerà immediatamente i soccorsi in modo che Erik venga trasportato d'urgenza in ospedale. Scosso dall'accaduto, Florian indagherà sui motivi che hanno portato suo fratello a recarsi nel bosco, scoprendo il piano ideato da Cornelius per incastrarlo. Inoltre, Maja gli confesserà di essere stata fin dal principio al corrente delle intenzioni del padre, lasciandolo senza parole.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sconvolto, Florian prenderà una decisione drastica.

Max aiuta Vanessa

Max e Shirin faranno una scommessa su chi sarà il primo tra i due ad avere 10.000 follewer nel loro vlog. Molto presto però i due giovani si renderanno conto di dover lavorare insieme per raggiungere l'arduo obiettivo che si sono proposti. Nel frattempo, Vanessa si sentirà molto demoralizzata nel notare che il suo ginocchio non è migliorato nonostante lei si sia sottoposta ad una costante riabilitazione.

Per tirarle su il morale, Max le regalerà la biografia di Georg Fichtl, un noto schermidore che è riuscito a riprendersi con successo da un infortunio simile al suo. La ragazza rimarrà così colpita dalla storia dell'atleta che deciderà di contattarlo. A causa dei medicinali di Christoph, Ariane inizierà a sentirsi sempre peggio tanto che Michael le consiglierà di farsi visitare in ospedale. Giunta lì, la donna verrà assistita dal dottor Kamml senza sapere che quest'ultimo è pagato da Christoph. Il medico, infatti, le farà credere di essere malata e di avere un tumore al cervello.

Rosalie vorrebbe promuovere un evento benefico con alcune fotografie in cui sono ritratti Christoph e Cornelia mentre provano al pianoforte.

Robert avrà modo di visionare gli scatti in cui la sua fidanzata sembra essere molto vicina al suo rivale e non riuscirà più a nascondere la sua gelosia. Dopo aver saputo dell'incidente di Erik, Selina intuirà che Cornelius potrebbe esserne il responsabile, rimanendone profondamente delusa. A quel punto, la donna consiglierà al suo ex di rifarsi una vita lontano dal Furstenhof per poi rimanere spiazzata da un suo appello inaspettato.