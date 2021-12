Il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 continua ad essere uno degli argomenti più discussi del Reality Show. L'attore ha una relazione, all'esterno, con Delia Duran, mentre la fashion blogger si è definita impegnata più volte, sottolineando di avere nel cuore un uomo. I due concorrenti del programma targato Mediaset hanno deciso di ritrovarsi l'uno di fronte all'altra e trovare il coraggio per confrontarsi circa i sentimenti reciproci che provano. Il 38enne, ha evidenziato che con l'italo-americana vi sono alchimia e complicità e questo rappresenta una cosa unica, aggiungendo che di fronte ad una situazione del genere non vede altre soluzioni che lasciare il loft di Cinecittà.

L'intenzione di Belli sarebbe quella di salvare la sua relazione con Delia e tutelare l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, allontanandosi da lei in modo definitivo.

Il confronto tra Alex e Soleil

Alex Belli, a confronto con Soleil Sorge, non ha dubbi. Secondo l'attore può proteggere sia l'influencer che la sua vita ma può farlo soltanto abbandonando il GF Vip 6. I due concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini si trovano in una fase molto complessa del loro rapporto in quanto i sentimenti che nutrono l'uno verso l'altra sembrerebbero andare oltre la semplice amicizia, nonostante entrambi siano consapevoli che un amore fra di loro sarebbe complicato da far nascere. "Non si fugge dai problemi, li devi risolvere", ha dichiarato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

La gieffina è apparsa sicura del fatto che lasciare la casa più spiata d'Italia o non vedersi più al termine del gioco non rappresenta la soluzione più giusta. L'attore ha replicato affermando che loro non sono un problema, aggiungendo che se lui non avesse avuto i suoi impegni, oltre che la relazione con Delia Duran, avrebbero costruito una delle relazioni sentimentali più belle del Grande Fratello Vip.

Alex a Soleil: 'Siamo ancora in un limbo'

Alex Belli è sicuro che con Soleil Sorge sono ancora in tempo per evitare che fra di loro possa succedere qualcosa.

"Siamo ancora in un limbo e l'unica soluzione è che tu non mi veda più", ha affermato l'attore. Il 38enne e l'italo-americana dimostrano di avere una grande complicità anche quando provano a fare chiarezza sul loro rapporto che potrebbe divenire qualcosa in più di un'amicizia. I due gieffini si sono ritrovati vicini a vivere momenti di tenerezza ed intimità.

La fashion blogger non sembra avere intenzione di perdere il legame speciale che lo lega al compagno d'avventura ed ha paura che la richiesta di allontanarsi di Belli possa rappresentare una motivazione per rovinare la loro amicizia. Se Soleil ha proposto di trovare il modo per ritornare a quel bellissimo rapporto avuto fino ad ora, l'attore ha evidenziato che: "Quando mi fai questi occhietti mi mandi fuori di testa".