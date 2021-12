Tempesta d'amore viene trasmesso tutti i giorni alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni bavaresi della fiction daily raccontano che Ariane scoprirà che l'ex marito Karl è vivo ed è tornato a Bichlheim per vendicarsi. Kalenberg, trovandosi di fronte l'uomo, andrà nel panico e tenterà di convincerlo di aver agito per pura disperazione, mentre Karl proporrà alla dark lady di trascorrere una notte di passione in una baita. Ariane, giunta alla baita, si accorgerà che Karl vorrà soltanto ricattarla e, come se no bastasse, capirà che l'uomo ha come alleato Christoph.

Ariane scoprirà che l'ex marito Karl è vivo ed è tornato a Bichlheim per vendicarsi

Le trame tedesche della soap opera creata da Bea Schmidt riportano che Ariane nutre da tempo il desiderio, per nulla nascosto, di annientare Christoph Saalfed e per riuscirci ha anche operato la criminale scelta di uccidere l'ex marito Karl.

O almeno così credeva la dark lady, dopo aver somministrato allo stesso dei sonniferi e lasciatolo affogare nel lago.

Karl, invece, è riuscito miracolosamente a salvarsi e, nelle prossime puntate di Sturm der Liebe, tornerà a Bichlheim per vendicarsi di Kalenberg.

Da quando ha iniziato la sua controversa storia d'amore con Robert, Ariane ha ricevuto diverse lettere minatorie e si accorta, in più di un'occasione, di essere seguita.

Sebbene la dark lady penserà che dietro tali vessazioni ci sia lo zampino dei Saalfeld e di Erik, si dovrà ricredere molto presto. Nel corso di un'aggressione, difatti, Ariane si renderà conto che le minacce subite provengono da Karl, l'uomo che pensava di avere ucciso mesi prima.

Karl proporrà ad Ariane di trascorrere una notte di passione in baita

Gli spoiler bavaresi di Sturm der Liebe anticipano che Ariane, trovatasi di fronte Karl, non ci metterà molto a capire che l'uomo è tornato per vendicarsi e, di conseguenza, implorerà il suo perdono dicendogli di aver agito in preda alla disperazione.

Karl, però, spiazzerà la dark lady proponendole una notte di passione in una baita.

Malgrado la storia d'amore con Robert, Kalenberg deciderà di accettare ma, una volta giunta in baita, si accorgerà che l'ex marito voleva soltanto ricattarla.

L'uomo, difatti, le mostrerà la registrazione video dove la dark lady confessa di aver tentato di ucciderlo ma anche di essere la responsabile della morte della madre.

A quel punto, Karl ricatterà Ariane dicendole che, per evitare che il video finisca in mano alle Forze dell'Ordine, dovrà cedere le sue azioni del lussuoso hotel a Christoph Saalfeld. La diabolica donna, infine, capirà che l'ex marito è complice del padre di Tim.