Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Tutta colpa di Freud, nella seconda puntata della prima stagione che andrà in onda mercoledì 8 dicembre in prima serata su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena. In particolare, Francesco continuerà il suo percorso di terapia con Anna, mentre Marta combatterà la sua depressione e poi avrà una svolta nella vita quando conoscerà Riccardo, un avvocato che gli interessa e l'aiuterà anche nella causa contro Ettore.

Nel frattempo, il giorno del matrimonio tra Sara e Filippo, Francesco dimenticherà le fedi nello studio di Anna.

Quest'ultima se ne renderà conto e porterà le fedi all'uomo e poi sarà costretta ad assistere alle nozze.

Marta conoscerà l'avvocato Riccardo

Nella seconda puntata di Tutta colpa di Freud, Anna continuerà il suo percorso di terapia e ciò riporterà alla luce il passato di Francesco e Angelica. Nel frattempo, Marta sarà ancora in lotta con la sua depressione, ma non avrà nessuna intenzione di arrendersi.

Infatti, la donna proprio quando meno se lo aspetta arriverà un imprevisto che la risolleverà. In particolare, Marta incontrerà Riccardo, un avvocato del lavoro che catturerà il suo interessa e la aiuterà molto anche nella vicenda legale in cui la ragazza sarà coinvolta contro Ettore. Purtroppo per la giovane però, non tutto sarà come sembra, in quanto l'avvocato nasconderà un segreto.

Nel mentre, Emma sarà impegnata nei preparativi per l'addio al nubilato di Sara. Allo stesso tempo però, la donna cercherà di attirare le attenzioni di Claudio. La donna però, si troverà nei guai con sua sorella a causa di una rivelazione del tutto inaspettata.

Il matrimonio tra Sara e Filippo

Poco dopo, arriverà il momento del matrimonio tra Sara e Filippo.

I due saranno pronti a convolare a nozze, ma ci sarà un contrattempo. In particolare, Francesco a causa del suo essere molto sbadato, lascerà le fedi nello studio dello psichiatra. Anna però si accorgerà di quanto accaduto e comprendendo la gravità della situazione e soprattutto l'importanza delle fedi ai fini del matrimonio, deciderà di raggiungere Francesco in chiesa per portargliele.

La donna così si ritroverà ad assistere all'intera cerimonia.

Inoltre, al matrimonio di Sara e Filippo saranno presenti anche Riccardo e Claudio. Non tutto però filerà liscio, in quanto la festa verrà stravolta da un colpo di scena che lascerà di stucco tutti gli invitati.

Non ci resta che attendere la messa in onda della seconda puntata di Tutta colpa di Freud per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti. Intanto, per poter recuperare il primo appuntamento con la fiction potrà andare sulla piattaforma gratuita di Mediaset play.