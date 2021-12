Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5 da lunedì 6 dicembre a domenica 12 dicembre ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Genoveva sarà molto felice per aver ritrovato la serenità di coppia con Felipe. Poi, però, la felicità della donna verrà turbata da un scatola lasciata fuori la sua porta, al cui interno ci sono ritagli di giornale sulla morte di Marcia. Inoltre, anche Mendez turberà la dark lady, in quanto gli comunicherà che ha aperto le indagini sulla morte di Velasco.

Nel frattempo, Liberto vorrà dire tutta la verità a Felipe, anche se quest'ultimo non vorrà saperla. Inoltre, Salmeron andrà da Liberto e dirà di non parlare, anche se l'uomo riterrà che sia la cosa giusta da fare. Infine, ad Acacias 38 arriveranno i fratelli Aurelio e Natalia Quesada.

Mendez indagherà sulla morte di Velasco

Nelle prossime puntate di Una Vita, Genoveva continuerà a godersi la pace ritrovata con suo marito Felipe, ma poi la felicità della donna verrà interrotta da Mendez che gli dirà che sta indagando sulla scomparsa di Velasco. Nel mentre, Ramon sarà molto infastidito dall'atteggiamento di suo figlio Antonito e da come si comportano i domestici nei suoi confronti.

Intanto, un uomo misterioso lascerà una scatola fuori dalla porta di casa di Genoveva.

Quest'ultima deciderà di aprirla e troverà all'interno alcuni ritagli di giornale che parlano della morte di Marcia. La donna sarà molto spaventata che la verità possa venire a galla. Nel frattempo, Liberto vorrà raccontare tutto a Felipe, ma quest'ultimo preferirà non sapere nulla. Subito dopo, Alvarez Hermoso rivelerà a sua moglie che il suo amico voleva dirgli la verità sul suo conto, ma lui glielo ha impedito.

Intanto, Salmeron assicurerà l'uomo dicendogli di non ascoltare nessuno perché qualsiasi cosa gli raccontino, sono solo bugie.

I fratelli Quesada arriveranno ad Acacias 38

Poco dopo, arriveranno ad Acacias 38, i fratelli Aurelio e Natalia Quesada, che vorranno vendicarsi per tutto il male che hanno ricevuto. Nel frattempo, Felipe vorrà tornare a lavorare e quindi, andrà in ospedale per avere l’approvazione dei medici.

Genoveva chiederà a Liberto di non dire assolutamente la verità a Felipe, ma l'uomo riterrà che sia la cosa giusta da fare per il suo amico. Invece, il nuovo arrivato Aurelio Quesada, fermerà Marcos per strada. I due infatti si conoscono già, ma è chiaro che non sono per niente amici, in quanto si noterà dell'astio tra i due. Allo stesso tempo, anche Anabel incontrerà la sua amica d'infanzia Natalia.