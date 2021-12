Tina Cipollari e Giucas Casella potrebbero aver avuto in passato una storia. A far venire a galla questo flirt tra il concorrente del Grande Fratello Vip e l'opinionista di Uomini e Donne, è stato lo stesso Giucas. Quest'ultimo, durante un colloquio con Patrizia De Blank, sua vecchia fiamma, ha detto che la contessa avrebbe nutrito gelosia nei riguardi di Tina, durante il periodo in cui erano impegnati nel reality "Il ristorante".

Interpellata al riguardo dalla rivista Vero, Cipollari ha dato una risposta enigmatica al riguardo ma senza smentire il gieffino.

Tina enigmatica: 'Non mi sento di smentire'

"Mi telefonavi per amore, nel reality eri gelosa perché mi frequentavo con Cipollari": queste poche parole di Giucas pronunciate durante il GF Vip 6 hanno fatto esplodere un gossip bomba che lo vede protagonista con Tina. Parlando con la contessa De Blank, il mago ha fato trapelare che con la vulcanica opinionista in passato ci sarebbe stato del tenero. Infatti, Alfonso Signorini ha colto la palla al balzo per chiedere delucidazioni in merito a Casella. "Lei lo sa benissimo" ha detto il gieffino, cercando di spegnere ogni discorso affermando che si tratta di una cosa orami vecchia.

Adesso però anche Tina ha voluto dire la sua e l'occasione è venuta fuori durante un'intervista di Vero.

"Io non mi sento di smentire. Metti che m’aveva imbambolata, ero in trance e nun me so’ accorta?", ha detto l'opinionista con il suo accento romano. La risposta di Cipollari non ha chiarito molto a dire il vero. Se è vero che la vamp non ha smentito il mago allo stesso tempo non ha dato neanche conferma di ciò.

Amore a gonfie vele per Giucas e Cipollari

Alfonso tornerà a parlare della questione durante una delle prossime puntate. Giucas si sta confermando uno dei principali protagonisti di questa edizione del Grande Fratello per cui non è escluso che si torni a parlare ancora di lui, visto che le vicende di cuore del mago si stanno rivelando quanto mai interessanti, tra flirt dichiarati o presunti tali con donne famose.

E certamente un colloquio con Tina avrebbe dell'esilarante.

Se Giucas è legato da anni alla doppiatrice Valeria Perilli, anche Tina dopo la delusione amorosa avuta con il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara, ha dichiarato di essere di nuovo impegnata. Del nuovo amore, Cipollari non ha voluto dire molto, se non che si chiama Alfredo e che la sta rendendo molto felice. L'opinionista di Uomini e donne in ogni caso è decisa a non bruciare le tappe e vuole vivere con serenità il momento. Entrambi sono felicemente legati a un'altra persona ma un incontro tra i due dal pubblico sarebbe molto gradito.