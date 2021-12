Isabella Ricci ha lasciato da poco Uomini e donne insieme a Fabio. Con lui trascorrerà le feste natalizie ma, in passato, il Natale per Isabella non è sempre stato motivo di gioia. Lei stessa ha confessato come durante le feste, la assaliva il rimpianto di essere sola e senza figli.

Isabella Ricci rimpiange di non essere diventata madre

Sull'ultimo numero di Uomini e donne Magazine, Isabella Ricci si è raccontata svelando alcuni retroscena sul suo passato. I fan di U&D sanno che Isabella è stata sposata anni addietro, ma che non ha mai avuto figli.

Questo fatto, per un certo periodo della sua vita, l'ha fatta soffrire parecchio. Proprio la dama ha confessato come, soprattutto nel periodo delle feste natalizie, la assalisse ancor di più il rammarico di non essere diventata madre, tanto da arrivare a non decorare nemmeno l'albero e desiderare di scappare lontano. Si augurava insomma che le feste passassero in fretta.

Isabella passerà il Natale con Fabio: 'Sarà una festa stupenda'

In quel periodo, Isabella si sentiva sola, senza famiglia e senza figli. Fortunatamente quel brutto periodo è passato e con l'avanzare degli anni ha ritrovato una certa serenità. Ad oggi, il fatto di non aver avuto figli, per Isabella rappresenta un "rammarico che in un angolo della mia testa è sempre presente".

La dama quest'anno potrà festeggiare il Natale con Fabio Mantovani, dicendosi certa che "sarà una festa stupenda". I due hanno lasciato il programma nella registrazione avvenuta il 29 novembre. Puntata che fan vedranno in onda su Canale 5 la prossima settimana. Isabella dunque, nel giro di qualche mese, ha trovato la sua anima gemella, mettendo a tacere tutte i suoi detrattori che avevano insinuato che la donna fosse nel programma solo alla ricerca della visibilità.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Isabella Ricci ha trovato con Fabio la famiglia tanto sognata

In riferimento al Natale che sta per arrivare, Isabella ha aggiunto che molto probabilmente, con lei e Fabio, ci saranno anche i figli di lui. Sembra che Ricci abbia trovato con Fabio la famiglia che ha sempre desiderato. Nonostante non abbia figli suoi, la dama è pronta ad accogliere a braccia aperte i figli del suo compagno.

A tal proposito, ha infatti dichiarato: "Non intendo ‘ammalarmi’ per il rimpianto di non essere diventata madre, preferisco renderla più bella accogliendo i figli del mio compagno". Dunque, le festività che si stanno avvicinando, saranno speciali per Isabella Ricci. Un lieto fine il suo, mentre continua la ricerca dell'amore della sua antagonista in quel di Uomini e donne Gemma Galgani. La dama torinese ha conosciuto da poco il signor Leonardo e sembra avere già gli occhi a cuoricino. Chissà che questa non sia la volta buona per lei.