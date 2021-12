Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore. La TV Soap, giunta alla sua diciassettesima stagione, al momento, viene trasmessa in Germania sul canale Das Erste e in Italia su Rete 4.

Nelle prossime puntate in onda in Germania il pubblico non potrà fare a meno di rimanere sorpreso dall'andamento della narrazione. In particolare, Ariane verrà visitata da Michael, mentre Gerri subirà una nuova delusione sentimentale. Constanze prenderà una decisione difficile e Lia sarà molto tesa per la situazione di Robert e Werner.

Tempesta d'amore, trame tedesche: Ariane viene aggredita

Ariane, già abbastanza provata, andrà a fare una passeggiata nel bosco ma qui, inaspettatamente, verrà aggredita e colpita alla nuca. Al suo risveglio, punterà immediatamente il dito contro Werner ed Erik. Questi ultimi negheranno fermamente di essere coinvolti nell'accaduto e anche Robert appoggerà la loro versione.

Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano anche che Gerri e Shirin avranno una conversazione molto importante. Quest'ultimo si complimenterà con lei per il bellissimo vestito, ma le sue parole non faranno altro che farla sentire in colpa. La ragazza, così, non avrà altra scelta se non quella di confessargli di avere un appuntamento con Henning.

Come reagirà Gerri? Riuscirà a mettere a tacere i suoi sentimenti?

Anticipazioni dalla Germania di Tempesta d'amore: Constanze vuole diventare avvocato

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, i comportamenti di Ariane non faranno altro che peggiorare. Robert, preoccupato per la sua salute, deciderà di farla visitare da Michael per avere una risposta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'uomo temerà che la dark lady abbia assunto qualche farmaco contro la sua volontà. In realtà, però, le analisi del sangue daranno un risultato che confonderà ancora di più Robert.

Nel frattempo, Constanze rifiuterà di lavorare accanto a Christoph. Il suo obiettivo, infatti, sarà quello di diventare avvocato. Purtroppo la ricerca dell'impiego non sarà affatto semplice e, nel corso dei giorni, inizierà anche a mettere in discussione la decisione presa.

Selina, intanto, disapproverà l'atteggiamento della figlia.

Lia chiede a Robert di riappacificarsi con Werner

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore rivelano che, nei prossimi episodi, Henning ruberà il messaggio romantico scritto da Gerry. Shirin, però, dopo un momento di smarrimento, lo perdonerà senza nessuna esitazione. Il ragazzo, però, è molto diverso da quello che sembra.

Intanto, Lia scoprirà della lite avvenuta tra Werner e Robert. Sarà molto preoccupata per questa situazione e chiederà a Robert di provare a sistemare le cose. Ariane, presente in quel momento, si aggiungerà alla conversazione. Cosa deciderà di fare l'uomo?

Nel frattempo, Michael inizierà a prestare molta più attenzione alla sua salute. Migliorerà la dieta e incrementerà l'esercizio fisico. Sotto consiglio di Rosalie, deciderà di provare a praticare yoga, ma André non farà altro che ridere di lui.