Maria De Filippi è rimasta delusa da Andrea Nicole, dopo che quest'ultima ha fatto la sua scelta di nascosto, violando il regolamento di Uomini e donne. Uno smacco per Queen Mary che aveva riposto molta fiducia nella tronista. Anche Gianni Sperti si è scagliato contro la tronista la quale è uscita in lacrime dallo studio di Uomini e donne insieme alla sua scelta Ciprian.

Andrea Nicole sceglie Ciprian violando il regolamento di U&D

Quanto accaduto nell'ultima registrazione di Uomini e donne, ha stupito tutti. Sul web sono circolare le prime anticipazioni e con stupore si è appreso che Andrea Nicole ha fatto la sua scelta in modo del tutto inusuale.

Nello specifico, si viene a sapere che la tronista é giunta in studio mano nella mano con Ciprian. La scelta sarebbe quindi già stata fatta all'insaputa di tutti, redazione compresa, la sera precedente. É emerso che i due si siano visti di nascosto la sera prima e che hanno passato anche la notte insieme. Tutto come già detto, all'insaputa della redazione e della stessa Maria De Filippi. Una palese violazione del regolamento del programma e che ha scatenato un putiferio in studio.

Gianni è una furia contro la tronista, De Filippi basita

Leggendo quanto anticipato dal web, si viene a sapere che Gianni Sperti in particolare, si è scagliato contro la nuova coppia, definendo entrambi dei fasulli. L'opinionista sarebbe andato su tutte le furie e non avrebbe nascosto la sua delusione nei confronti di Andrea Nicole.

La tronista sino ad un attimo prima, sembrava aver colpito favorevolmente Gianni ma quanto accaduto nelle ultime ore con Ciprian, ha cambiato radicalmente le carte in tavola. Gianni non le ha certo mandate a dire, arrivando persino a dire alla ragazza che, alla luce dei fatti, non meritava neppure di salire sul Trono. Una vera e propria sfuriata quella di Gianni, mentre Maria De Filippi pare essere rimasta in silenzio per gran parte del tempo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Maria De Filippi delusa da Andrea Nicole

La conduttrice avrebbe rotto il silenzio nel momento in cui proprio Gianni le ha domandato se fosse rimasta delusa da Andrea Nicole. A questo punto, Maria De Filippi avrebbe risposto affermativamente. Sì, proprio così, Queen Mary ci è rimasta male, visto che aveva puntato molto sul trono della ragazza.

La conduttrice non ha speso molte parole, ma ha voluto solo precisare che, qualora la tronista avesse voluto vedere Ciprian, poteva benissimo avvertire la redazione di U&D, senza fare tutto di nascosto. Facendo invece tutto alle spalle della redazione, Andrea Nicole ha rovinato il suo percorso a Uomini e donne. Da quanto riportano le anticipazioni, la ragazza in lacrime, è uscita dallo studio insieme a Ciprian, con la coda tra le gambe.