Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e gli spoiler delle prossime puntate che andranno in onda nel corso del 2021 su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati sul percorso della tronista Andrea Nicole che si sta avviando verso le battute finali e verso la fatidica scelta. Durante le ultime registrazioni, Nicole si è ritrovata in lacrime per Ciprian mentre Armando ha dovuto fare i conti con un nuovo attacco da parte di Gianni Sperti.

Andrea Nicole scoppia in lacrime per Ciprian: spoiler Uomini e donne

Nel dettaglio, gli spoiler di Uomini e donne rivelano che Ciprian non si è presentato all'ultima registrazione del programma, in quanto deluso dal comportamento di Andrea Nicole col suo "avversario".

La tronista, quando ha scoperto che Ciprian non fosse presente in studio, si è subito attivata per andare a cercarlo e così è uscita dallo studio per convincerlo a rientrare e mettersi in gioco.

Dopo un po' di tempo, Nicole è rientrata in studio con Ciprian: il ragazzo, però, ha confermato la sua delusione.

Nicole di fronte a questa situazione, non ha saputo trattenere le lacrime: gli spoiler di Uomini e donne rivelano che la tronista è scoppiata in lacrime e pur credendo al fatto che Ciprian sia innamorato, continua ad avere molti dubbi sul suo conto.

Il ballo tra Ciprian e Nicole in studio a U&D

Alla fine, per stemperare un po' la tensione, Maria ha chiesto loro di fare un ballo e Ciprian ha chiesto di mettere la canzone di Fedez, "Come il cinema", che avrebbe voluto dedicare proprio a Nicole.

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne di questo 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per un nuovo acceso confronto tra Armando e Marcello.

Incarnato metterà in discussione la buona fede dell'ex pretendente di Ida Platano, al punto da sostenere che questa estate sarebbe stato in vacanza con la sua ex moglie.

Armando attaccato da Gianni e c'entra Marcello: anticipazioni Uomini e donne 2021

Accuse che non state rigettate al mittente, dato che Marcello ha dimostrato chiaramente che Armando stesse dicendo il falso e dopo l'acceso confronto, ha chiesto di poter stringere la mano ad Incarnato per mettere la parola "fine" a questi diverbi.

Armando, però, si è rifiutato: causa Covid, ha scelto di non dare la mano in segno di pace al suo "avversario". Gli spoiler di Uomini e donne rivelano che la reazione di Gianni Sperti non si è fatta attendere.

L'opinionista ha attaccato duramente Armando per questo suo gesto, ritenendo che doveva essere lui a porgere la mano a Marcello, dopo la brutta figura che aveva fatto mettendone in discussione la sua "buona fede".

Sta di fatto che, dopo l'ennesima discussione in studio, Armando accetterà di dare la mano a Marcello e in questo modo metterà "fine" ai loro diverbi.