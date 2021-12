Mercoledì 15 dicembre, su Canale 5, è stata trasmessa a Uomini e donne la scelta di Andrea Nicole Conte. La tronista è finita al centro di un polverone mediatico, perché il giorno prima di concludere il percorso all'interno del dating show ha trascorso la notte con Ciprian Aftim all'insaputa della redazione. Su Instagram, un amico della ragazza si è scagliato contro Gianni Sperti e Tina Cipollari per il modo in cui si sono rivolti alla nuova coppia.

L'episodio incriminato

Andrea Nicole è stata accusata di avere mancato di rispetto alla redazione di Uomini e Donne.

Il motivo? La ragazza ha aperto la porta a Ciprian, dopo che quest'ultimo si è presentato presso la sua abitazione. In principio, la tronista pensava che il corteggiatore avesse avvertito la redazione di Maria De Filippi. In un secondo momento ha compreso che lo staff non era al corrente dell'improvvisata, ma ha deciso di passare la notte con il corteggiatore.

In studio, Andrea Nicole ha racontato come sono andate le cose. Nonostante la confessione e l'ammissione delle sue colpe, Gianni Sperti e Tina Cipollari si sono scagliati contro la tronista con parole poco carine. La conduttrice del dating show ha rivelato che sceglierebbe altre mille volte Conte per salire sul trono, ma ha bacchettato il comportamento di Ciprian.

Un amico della tronista

Dopo le anticipazioni uscite su Uomini e Donne, un amico della tronista era intervenuto per spezzare una lancia a favore di Andrea Nicole. In seguito alla messa in onda della scelta, il ragazzo è tornato sui social e ha postato una foto sorridente della tronista: "Pubblico questa foto perché potete toglierle tutto ma non il sorriso".

Poi, il diretto interessato si è scagliato contro i due storici opinionisti del programma: "Come mai Gianni e Tina non si sono muniti di pietre e fucili. Già che c'erano..." Dopo avere elencato tutti gli aggettivi negativi con cui sono stati etichettati Andrea Nicole e Ciprian, l'amico della tronista ha sbottato: "Se pensate davvero quello che avete detto, posso dirvi che la gelosia e l'invidia sono delle brutte cose".

E ha aggiunto che al contrario, se l'intento era quello di alzare lo share del dating show invece potrebbero esserci riusciti.

La stoccata a Gianni Sperti

L'amico di Andrea Nicole non ha affatto gradito il modo in cui Gianni Sperti si è rivolto alla tronista. Senza troppi fronzoli si è scagliato contro l'opinionista di U&D: "Come ti permetti di scatenare tutta la tua frustrazione addosso ad una ragazza?" A detta del ragazzo, Sperti avrebbe esagerato nei confronti di Conte. Come spiegato dall'amico, se Andrea Nicole e Ciprian avessero voluto realmente ingannare la redazione avrebbero potuto continuare il percorso sotto i riflettori.

Per il ragazzo, l'amore e la passione ha vinto su ogni tipo di scaletta imposta dalle dinamiche televisive. Infine, il diretto interessato ha concluso il suo sfogo: "Viva l'amore libero da vincoli e pregiudizi".