Andrea Nicole Conte è finita al centro di una bufera mediatica. La tronista ha scelto Ciprian Aftim, ma il giorno prima ha trascorso la notte con il suo corteggiatore. La coppia è stata duramente attaccata da Gianni Sperti che ha definito entrambi due disonesti e li ha invitati a restare in silenzio.

L’episodio incriminato

Ciprian si è recato a casa di Andrea Nicole all’insaputa della redazione di Uomini e donne. La tronista, in principio, pensava che il corteggiatore avesse avvertito gli autori. Dopo avere compreso che nessuno sapeva della sua visita, ha deciso di trascorrere lo stesso la notte con il ragazzo.

Il giorno seguente, Conte ha scelto di lasciare il programma insieme ad Aftim. Il modo in cui la coppia ha agito non è piaciuto ai presenti in studio.

L’attacco di Sperti

Gianni Sperti non ha digerito l’atteggiamento di Andrea Nicole. Lo storico opinionista sua sbottato contro la coppia: “State zitti entrambi, dalla vostra bocca non può uscire niente di credibile perché siete due disonesti”. Parlando con la tronista, Sperti ha accusato la ragazza di avere mancato di rispetto alla redazione e ai telespettatori. Secondo l’opinionista, Conte è sempre stata trattata con "i guanti bianchi" a Uomini e Donne perché la sua storia poteva essere d’aiuto a tante persone: “Sei l’esempio di una persona non per bene”.

Nonostante la tronista abbia cercato di fornire la sua versione dei fatti, Gianni ha sostenuto che nessuno dei corteggiatori potesse sapere dove si trova l’appartamento dei protagonisti. Inoltre, l’opinionista si è scagliato contro Ciprian: “Sei un buffone”.

Anche Tina Cipollari ha criticato Andrea Nicole. L’ex moglie di Kikò ha precisato di non avere mai creduto nella buona fede della ragazza.

Per questo motivo preferiva seguire il trono di Conte dietro le quinte.

Roberta Giusti nel mirino di Sperti

Nel vedere la sua amica attaccata in quel modo, Roberta Giusti è scoppiata a piangere. La tronista ha sostenuto di avere sempre creduto alla sua compagna di viaggio e di continuare a volerle bene. A quel punto ha ripreso parola Gianni Sperti e ha sospettato che la tronista fosse complice.

La giovane, invece, ha sostenuto di non essere a conoscenza di nulla. In seguito alla replica di Giusti, Sperti ha invitato il pubblico a non prendere esempio da persone come Andrea Nicole e Ciprian.

Interviene Maria De Filippi

Ciprian ha cercato di difendersi dalle accuse, ma Tina Cipollari lo ha prontamente redarguito: “Chiudi la bocca”. Gianni Sperti, invece, ha chiesto a Maria De Filippi cosa ne pensasse dell’accaduto.

A quel punto la conduttrice ha vuotato il sacco. La diretta interessata ha precisato che Ciprian non è mai stato timido: da piccolo ha partecipato al programma House Party. Poi, lo ha ritrovato ai casting di Temptation Island come tentatore e infine, lo ha visto ai provini come possibile tronista. Sebbene De Filippi abbia spezzato una lancia a favore di Andrea Nicole, al tempo stesso ha fatto sapere che una persona innamorata può attendere qualche ora prima di trascorrere una notte insieme.