Prosegue l'appuntamento su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate previste nel corso della settimana 27-31 dicembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulla coppia Angela-Franco, che si ritroveranno a dover affrontare un nuovo momento di crisi. Intanto Lara cercherà in tutti i modi di prendere il posto di Marina nel cuore di Roberto Ferri, ma non sarà per niente facile riuscire in questa "missione".

Anticipazioni Un posto al sole 27-31 dicembre: Franco e Angela in crisi

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole dal 27 al 31 dicembre 2021 rivelano che Angela si ritroverà costretta a dover sostituire un collega che avrebbe dovuto seguire un progetto molto importante in Sicilia, legato sempre alla fondazione.

La donna, quindi, si ritroverà costretta a dover lasciare ancora una volta la sua famiglia per qualche tempo e tale notizia non sarà affatto positiva per Franco, che la prenderà a dir poco malissimo.

Con un pizzico di maschilismo, penserà che sua moglie debba farsi sostituire e rinunciare a tale trasferta, dato che già lo scorso anno li ha lasciati per andare a Venezia.

I due coniugi, quindi, si ritroveranno in crisi per questa situazione e Angela, dubbiosa, chiederà il parere di sua figlia Bianca prima di prendere una scelta finale.

Roberto non riesce a dimenticare Marina: spoiler Un posto al sole

E poi ancora, le trame delle nuove puntate di Un posto al sole previste nel corso dell'ultima settimana di dicembre in prima visione assoluta su Rai 3, rivelano che Lara non sembrerà in grado di riuscire a scalzare Marina dai pensieri e dal cuore di Roberto Ferri.

La donna si sforzerà in tutti i modi di compiacerlo, cercando così di riuscire ad occupare un posto di rilievo nella vita di Ferri, ma tale impresa non sarà affatto facile da portare a termine, dato che Marina sembrerà essere insostituibile nel cuore dell'uomo.

Nel frattempo, Fabrizio si ritroverà a dover gestire una nuova inaspettata notizia che potrebbe rivelarsi deleteria per le sorti del suo pastificio.

Cosa sarà successo questa volta e quale sarà la reazione di Fabrizio, già provato da altre situazioni legate sempre al suo pastificio? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di gennaio.

Rossella e Patrizio complici e vicini: anticipazioni Un posto al sole 27-31 dicembre

Intanto Mariella si dedicherà ai preparativi per il Capodanno: la donna passerà tale giorno di festa in compagnia di Guido e Silvia.

Occhi puntati anche su Rossella: le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana 27-31 dicembre rivelano che la ragazzina tornerà delusa dalla vacanza a Bolzano fatta con Riccardo e, di conseguenza, si ritroverà a vivere un momento di inaspettata vicinanza con Patrizio.