Si avvicina la puntata finale di Un Professore, in onda giovedì 16 dicembre 2021 su Rai 1 alle 21:25. In attesa di scoprire che ne sarà di Dante, Anita, Manuel e Simone, Elisa Cocco ha rilasciato un'intervista a DiPiù Tv nella quale ha parlato di Laura, il personaggio che interpreta nell'amatissima serie TV con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi che ha conquistato il pubblico.

Un Professore, parla l'attrice di Laura: 'I momenti difficili non sono stati pochi'

Laura è la prima della classe nella Serie TV Un Professore. Laura ha avuto un rapporto tormentato con Simone, il figlio Dante, che ha poi ammesso di essere omosessuale.

La sua giovanissima interprete, Elisa Cocco, ha raccontato di aver vissuto una bella esperienza sul set, anche se non sempre facile: ''I momenti difficili non sono stati pochi, quello che ha richiesto maggiore impegno è stato quello in cui ho dovuto piangere davanti a tutti''.

Elisa non è alla prima esperienza come attrice e ha detto di aver imparato a piangere 'a comando' alla scuola di recitazione: ''Ognuno ha la propria tecnica, io mi sono concentrata sulla mia infanzia, sull'Elisa bambina''. Periodo che, tuttavia, l'attrice ricorda come felice. Ciò che l'ha fatta commuovere è proprio quel ricordo spensierato, quella 'piccola sé' ideale.

Sul set, il rapporto con Alessandro Gassmann è stato fantastico, visto che è stato sempre gentile con lei e le ha dato sin da subito preziosi consigli: ''Rilassati e ricorda di lasciare andare le emozioni'', le ha suggerito Gassmann durante le riprese.

Elisa Cocco continua a fare provini e spera in una seconda stagione di Un Professore che, con tutta probabilità, si farà. Intanto, i telespettatori sono in ansia per la puntata finale di giovedì.

Anticipazioni puntata finale Un Professore di giovedì 16 dicembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni del gran finale di Un Professore di giovedì 16 dicembre svelano che Dante si riavvicinerà ad Anita, chiedendole scusa per il suo comportamento.

Il prof non sarà però ancora pronto a parlarle del suo passato.

Nel frattempo, Manuel continua a tormentare Simone, deluso dal suo atteggiamento freddo dopo la notte passata con lui. Pensando di non avere più nulla da perdere, pensa bene di collaborare con il pericoloso Sbarra.

Dante viene a sapere della decisione di Simone proprio da Manuel e l'ansia è tanta.

Sbarra ha affidato al ragazzo una missione pericolosa, ovvero incendiare una libreria.

Nella puntata finale di Un Professore, Dante racconterà quanto scoperto ad Anita e le chiederà aiuto. Dopo un drammatico evento, Dante dovrà per forza fare finalmente i conti con il suo tormentato passato.