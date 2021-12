Prosegue l'appuntamento con Un Posto al sole: le anticipazioni che riguardano la puntata in onda giovedì 16 dicembre 2021 su Rai 3 e in replica su RaiPlay si concentrano sulla complicata situazione sentimentale di Clara. Patrizio le ha chiesto di andare a convivere, così da dare stabilità anche al piccolo Federico. Come si può ben immaginare, la novità non viene presa bene da Alberto, infastidito dal fatto che Patrizio stia di fatto prendendo il suo posto. Clara è tra due fuochi: da una parte è molto legata al fidanzato, ma dall'altra è consapevole che Alberto è il padre di suo figlio e che ha un ruolo importante nelle decisioni che prenderà.

A metterla ancora più in difficoltà sarà un forte scontro con Ornella, che porterà a inevitabili conseguenze. Nel frattempo, Michele non sa se accettare o meno l'allettante proposta di lavoro che lo porterebbe a Milano.

Anticipazioni Un Posto al sole di giovedì 16 dicembre 2021

Michele ha ricevuto un'importante proposta di lavoro, ma se accettasse dovrebbe trasferirsi a Milano. Rossella lo sprona ad accettare, anche se incontra una certa resistenza.

Rossella crede che suo padre non voglia accettare per il timore di lasciarla sola, specie in questo momento così particolare della sua vita. Che cosa deciderà di fare Saviani? Pare che Michele, dopo aver riflettuto a lungo, ascolti il consiglio della saggia figlia.

Nel frattempo, Vittorio continua con la sua strategia per far allontanare Speranza. Il giovane Del Bue prova la tattica della continua e melensa vicinanza, con l'intenzione di infastidirla. Gli spoiler di Un Posto al sole rivelano però che questo dolce atteggiamento ha però su Speranza l'effetto opposto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Clara e Ornella si scontrano, Un Posto al sole anticipazioni

Nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda su Rai 3 giovedì 16 dicembre, Clara sarà ancora più in crisi. La proposta di convivenza di Patrizio l'ha spiazzata e ha cercato di prendere tempo, con grande dispiacere del giovane Giordano.

Nel dettaglio, le anticipazioni raccontano che Clara sarà in ansia dopo il brutto litigio avuto con Alberto, inorridito alla sola idea che possa concretizzarsi l'idea di Patrizio.

È lui il padre di Federico e nessuno deve intromettersi.

A mettere in crisi Clara sarà il successivo scontro con Ornella, preoccupata per lo stato emotivo di Patrizio. La bella Bruni ha intenzione di capire che cosa abbia intenzione di fare Clara, consapevole anche del brutto carattere di Alberto.

In seguito al duro confronto con Ornella, Clara avrà le idee ancora più confuse e, giunta a un punto di non ritorno, si appresterà a fare una scelta molto sofferta che riguarda la sua relazione con Patrizio.