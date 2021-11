Appuntamento il 19 novembre con Un Posto Al sole per una nuova puntata della celebre soap. Prima di passare alle anticipazioni del nuovo episodio, un breve riassunto di quanto accaduto nella puntata precedente del 18 novembre.

Un Posto al sole: riassunto puntata 18 novembre

Irene, presa dal senso di abbandono e di frustrazione, è fuggita di casa sentendosi trascurata dai genitori. Una furiosa gelosia dovuta alla sensazione che Filippo e Serena sembrano concentrare il proprio affetto esclusivamente sulla sorellina appena nata, la piccola Elisabetta.

Un gesto che mette nuovamente in crisi il povero Filippo, a cui tornano alla mente le immagini del figlio Valerio. Fortunatamente, il desiderio della bimba è solo quello di ricevere maggiori attenzioni.

Nel frattempo il sentimento di Rossella verso il dottor Riccardo Crovi si fa sempre più incalzante e la ragazza dovrà fare i conti con il carattere sfuggente di lui; mentre la madre Silvia rivela a Guido il timore che la figlia non l'abbia ancora perdonata per il tradimento con Giancarlo.

Upas: anticipazioni 19 novembre

Filippo è in preda a una violenta altalena emotiva: dopo lo spavento per la fuga di Irene, l'uomo perde nuovamente il tanto desiderato equilibrio e vede che la sua vita sta andando in pezzi ancora una volta.

Il ricordo di Valerio e l'azione della figlia ha scioccato profondamente Sartori che, nonostante abbia ritrovato incolume la piccola, è ancora sconvolto.

Nunzio è venuto a sapere del brutto incidente che ha coinvolto Chiara e il padre. Le condizioni dell'uomo sono molto gravi e la sua vita è sul filo del rasoio. Chiara, invece dovrà sottoporsi a un intervento d'urgenza.

Nunzio, appena scoperta la notizia, corre subito in ospedale per stare vicino alla ragazza che non ha mai dimenticato e verso cui nutre ancora dei forti sentimenti

Un Posto al sole: Niko si ricongiunge con Susanna

Susanna è stata finalmente dimessa; ora sta bene e non ha perso tempo per rivelare a Niko i sentimenti che prova verso di lui.

Niko, dal canto suo, non potrebbe essere più felice ora che ha la possibilità di coltivare l'amore per Susanna; tuttavia, al lavoro le cose non filano altrettanto per il verso giusto. Il giovane avverte una incessante pressione a cui dovrà trovare il modo di porvi rimedio. Nel frattempo Alberto Palladini cerca una nuova occupazione e ha tutte le intenzioni di riconquistare l'amore di Clara. Non è improbabile che Alberto contatti proprio Poggi per un'offerta di collaborazione.

Silvia infine continua a chiedersi cosa pensa la figlia di lei dopo la scoperta dell'amante ed è molto preoccupata che la loro relazione possa incrinarsi; dal canto suo, Rossella si sente sempre più legata a Riccardo.

Tutto questo sarà presente nella puntata in data 19 novembre di Un Posto al sole in onda su Rai 3 alle 20:45.