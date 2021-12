Un Posto al sole continua la sua messa in onda con la puntata di martedì 7 dicembre 2021. L'episodio 5832 è in programma su Rai 3 alle 20:45 e può essere rivisto in replica su RaiPlay. Le anticipazioni si concentrano sul rapporto tra Nunzio e Chiara, che ha finalmente rivelato il suo segreto: era lei alla guida della macchina quando ha avuto l'incidente che ha causato la morte di suo padre. Che ne sarà ora di lei? Intanto, i telespettatori sono curiosi di sapere quale passato cela Lara - alias Loredana - che, dopo tanto tempo, ha incontrato il suo ex compagno, disposto a tutto pur di tornare con lei e alla loro vecchia vita, tanto diversa da quella che conduce ora la misteriosa imprenditrice.

Un Posto al sole, anticipazioni episodio 5832 di martedì 7 dicembre 2021

Continuano le trame avvincenti di Upas con la puntata di martedì. Nelle puntate di Un Posto al sole della scorsa settimana, si è scoperta la doppia identità di Lara. La bella imprenditrice ha incontrato il suo ex, l'uomo che la seguiva da qualche tempo e che si è poi rivelato essere il suo compagno di tanto tempo fa, un compagno di una vita ormai dimenticata e passata, tanto che 'Lara' ha deciso di cambiare addirittura nome e città. Una storyline che promette davvero bene, visto il mix perfetto tra sentimentale e giallo e che darà senza dubbio grandi soddisfazioni.

Nel frattempo, vedremo le avvincenti imprese di Vittorio che si sta impegnando ad allontanare Speranza, avvalendosi dell'aiuto (se così si può chiamare) di Samuel.

Il giovane Del Bue è convinto di essere sulla strada giusta, ma otterrà esattamente l'effetto opposto.

Marina indecisa sul suo futuro nelle nuove puntate di Un Posto al sole

Fabrizio sta cercando in tutti i modi di barcamenarsi al pastificio dopo il lancio del nuovo formato di pasta dedicato alla sua amata. Anche per Marina non è un periodo semplice: oltre a sostenere psicologicamente Rosato, deve anche pensare a se stessa.

Le anticipazioni Tv di Upas rivelano infatti che la tenace Giordano sarà molto indecisa sul suo futuro.

Franco si scontra con Nunzio, Upas spoiler

Nell'episodio di Un posto al sole di domani, Franco sarà decisamente preoccupato per il futuro di Nunzio, sempre più preso da Chiara. Padre e figlio avranno anche uno scontro non privo di conseguenze.

Attenzione anche a Clara, che avrà modo di riflettere sui suoi reali sentimenti per Patrizio. La proposta del giovane Giordano pare averla destabilizzata e Alberto non ha alcuna intenzione di essere escluso dalla vita della sua ex e del piccolo Federico. Le trame prenderanno una piega inaspettata la prossima settimana, quando Clara prenderà una decisione sofferta dopo aver parlato con Ornella.