Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Un professore, nella sesta ed ultima puntata che andrà in onda giovedì 16 dicembre in prima serata su Rai 1 alle 21:25, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, nel finale di stagione Manuel continuerà a ritrovarsi in un brutto giro d'affari e Dante sarà molto preoccupato per lui. Nel mentre, Simone tramite una foto, sarà travolto da un evento tragico che riporterà anche alla mente del professor Balestra, un episodio di cui avrebbe fatto volentieri a meno di ricordare.

Allo stesso modo, il protagonista sentirà di potersi aprire con Anita, in quanto i due sono molto simili.

Dante non sarà pronto a parlare del passato con Simone

Nella sesta ed ultima puntata di Un professore andranno in onda l'undicesimo e il dodicesimo episodio della Serie TV intitolati, rispettivamente, Rousseau e Nietzsche. In questo finale di stagione, Dante si avvicinerà ulteriormente ad Anita, madre di Manuel, per chiederle scusa per come l'ha trattata, ma non si sentirà pronto a parlare del suo passato.

Nel frattempo, la scuola diventerà inagibile, a causa della festa clandestina organizzata da Simone al suo interno. Allora Dante visto e considerato che i suoi alunni non potranno studiare all'interno dell'edificio scolastico, ne approfitterà per portarli in gita al Colosseo.

In questa occasione, Dante farà ai suoi ragazzi un'appassionante lezione su Rousseau.

Inoltre, l'uomo vorrà cercare di capire se la scelta di organizzare la festa e infrangere le regole, è stata vista come un atto di libertà o di anarchia.

Balestra riuscirà ad aprirsi con Anita

Nel dodicesimo episodio, Manuel ammetterà al suo professore di essere coinvolto in un brutto giro d'affari e confesserà anche di aver lavorato con Sbarra.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il ragazzo inoltre, dirà a Dante che il criminale gli aveva anche consegnato una pistola per minacciare un commerciante.

Poco dopo, Manuele dirà a Dante che ora anche Simone si troverà nei guai, in quanto Sbarra gli ha affidato l'incarico di bruciare una libreria. Proprio per questo motivo, Balestra sarà molto turbato da queste rivelazioni e deciderà così di confidarle ad Anita.

Questo perché il protagonista sentirà di potersi aprire con la donna, in quanto si renderà conto che la madre del suo alunno è molto simile a lui, più di quanto pensasse.

Inoltre, Dante si ritroverà a rivivere il dramma che gli ha segnato la vita dopo un evento tragico che ha coinvolto anche suo figlio Simone. Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva per scoprire il finale di stagione della fiction Un professore.