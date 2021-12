Secondo le anticipazioni della serie televisiva Un professore, nella quinta puntata che andrà in onda giovedì 9 dicembre in prima serata su Rai 1 ci saranno tante novità e colpi di scena.

In particolare, ci saranno degli sviluppi nel rapporto tra Simone e Manuel, dopo che il figlio del prof Dante aveva avuto il coraggio di baciare il suo compagno di classe. Infatti, mentre nella precedente puntata il figlio di Anita aveva respinto duramente Simone dopo il bacio, questa volta - durante una festa clandestina - i due finiranno per fare l'amore.

Simone andrà a Glasgow dalla madre e le dirà di essere gay

Nella quinta puntata di Un professore, in onda giovedì 9 dicembre verranno trasmessi il nono e il decimo episodio, rispettivamente intitolati 'Stuart Mill' e 'Schopenhauer'.

In particolare, nel nono episodio, il prof Dante dovrà fare i conti con la fuga di suo figlio Simone che andrà via da Roma per raggiungere sua madre a Glasgow in Scozia. Il ragazzo in questa occasione confesserà a sua madre di essere gay.

Nel mentre, il professore di filosofia userà un alberello per spiegare Stuart Mill e cosa bisogna fare nella vita per realizzare se stessi. Intanto, Dante deciderà di andare da Sbarra per chiedergli di lasciare in pace Manuel, ma l'uomo verrà cacciato in un brutto modo.

Invece, Chicca scoprirà che il suo ex fidanzato ha avuto una relazione con una donna più grande di lei e ci è anche andato a letto. Proprio per questo motivo, la ragazza sarà molto triste e demotivata, perciò vorrà lasciare la scuola, ma Balestra gli farà cambiare idea. Aureliano nel frattempo, scoprirà che sua madre ha una relazione con il suo prof Dante e si arrabbierà.

Manuel intanto, affronterà Sbarra perché vorrà chiudere questa storia, grazie anche al pensiero di Stuart Mill.

Manuel e Simone faranno l'amore

Nel decimo episodio, Dante sarà ancora molto tormentato dal suo segreto e per questo tratterà male Anita, la madre di Manuel. Intanto, il prof di filosofia deciderà di affrontare con i suoi alunni il filosofo Schopenhauer e il pessimismo.

Nel mentre, Sbarra affiderà a Manuel una pistola per minacciare un suo creditore. Invece, Simone farà ritorno a Roma, dopo la sua fuga a Glasgow e organizzerà una festa clandestina a scuola in occasione del suo compleanno.

Intanto, Laura continuerà a parlare con il suo amico anonimo tramite le mail. In realtà questo ragazzo misterioso è Pin che non riesce ad uscire allo scoperto. Infine, Alice deciderà di chiudere definitivamente con il figlio di Anita. Successivamente, quest'ultimo dopo aver bevuto un po' troppo, andrà a letto con Simone durante la festa. Infine, il figlio del professore troverà tra le cose del padre una foto che lo lascerà senza parole.