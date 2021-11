Secondo le anticipazioni della serie televisiva italiana Un professore, nella quarta puntata della prima stagione che andrà in onda in prima serata giovedì 2 dicembre su Rai 1 ci saranno tantissime novità e colpi di scena.

In particolare, nel quarto appuntamento verranno mandati in onda il settimo e l'ottavo episodio della fiction, intitolati rispettivamente Michel Foucault e Guy Debord. Entrando nello specifico della trama degli episodi, Simone e Manuel finiranno nei guai, mentre Monica sarà vittima di uno stalker.

Simone e Manuel finiranno nei guai

Nell'episodio numero 7, il professor Dante Balestra deciderà di incentrare la lezione su Michel Foucault per far riflettere i suoi studenti su una tema molto importante. In particolare, il personaggio interpretato da Alessandro Gassman basandosi sul pensiero del filosofo francese, spingerà i suoi ragazzi a ragionare su tutto ciò che viene percepito come qualcosa di diverso.

Infatti, il professore parlerà di quella tendenza che porta a disprezzare quello che agli occhi degli altri viene definito come "strano", solo perché non fa parte dell'omologazione che invece è rappresentata come un porto sicuro in cui rifugiarsi.

Balestra dopo la fine della lezione spererà di avere dei cenni da parte di suo figlio Simone, ma non sarà così.

Al contrario, il ragazzo non si aprirà con il padre sul difficile periodo che sta vivendo.

Nel mentre, Anita troverà l'auto di Sbarra che Simone avrà fatto a pezzi, così andrà da Dante per informarlo sulla scoperta. La donna sarà preoccupatissima, in quanto penserà che suo figlio sia entrato in un brutto giro d'affari. Ormai sarà chiaro che sia Manuel che Simone sono nei guai e vanno aiutati quanto prima.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Monica verrà ricattata, ma Dante riuscirà a salvarla

Nell'ottavo episodio invece, i ragazzi non staranno nella pelle, in quanto Dante ha detto loro che li avrebbe portati al museo diretto da Cecilia, la madre di Aureliano. Il professore con questa gita fuori porta spererà di aprire le menti degli studenti e stimolarli ad acculturarsi maggiormente.

Poco dopo, mentre che la classe sarà al museo, si verificherà una cosa che metterà fine alla serenità del gruppo. Infatti, l'ex di Monica ha compiuto un gesto da vero vigliacco, avendo reso pubblico sui social network un video in cui la ragazza compare in intimità.

Ovviamente, i compagni di scuola di Monica si stringeranno intorno a lei e saranno molto solidali. Inoltre, anche Dante tenterà di aiutare la giovane a uscire da questa situazione. In particolare, il professor Balestra riuscirà a rintracciare l'uomo che continua a perseguitare la sua allieva e gli darà una severa lezione che lo farà pentire.

Infine, Dante impartirà ai suoi studenti, una lezione su Guy Debord e la società dello spettacolo.