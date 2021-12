In molti si aspettavano di vederlo uscire dallo studio di Uomini e Donne con Roberta Giusti travolto da una cascata di petali di rosa ma l'epilogo è stato diverso. Luca Salatino ha incassato la 'non scelta' della tronista nel corso della registrazione del 16 dicembre del dating show di Canale 5. La ventinovenne aveva preannunciato nei giorni scorsi di aver maturato una decisione sottolineando che uno dei due pretendenti era riuscito a sorprenderla e che aveva compreso di provare una forte attrazione nei suoi confronti. Alla fine la romana ha deciso di lasciare il dating show con Samuele Carniani, 22enne di Arezzo.

Dall'altra parte lo chef non ha nascosto la sua delusione ma prima di abbandonare la trasmissione è stato spiazzato da Maria De Filippi che gli ha chiesto se voleva accomodarsi sulla poltrona rossa per iniziare un nuovo percorso da tronista. Luca ha ringraziato la 'padrona di casa' per l'opportunità concessa ed ha accettato di proseguire la sua avventura a Uomini e donne nella speranza di trovare l'anima gemella.

Luca Salatino sul trono dopo non essere stato scelto da Roberta Giusti

Com'è accaduto in passato Maria De Filippi ha deciso di premiare con il trono di Uomini e Donne una 'non scelta'. Durante la registrazione del 16 dicembre la conduttrice ha ufficializzato l'investitura di Luca Salatino dopo la delusione per la decisione di Roberta Giusti di approfondire la conoscenza con Samuele Carniani lontano dalle telecamere del dating show.

Durante il suo percorso il ventinovenne ha più volte spiegato che 'indossa' una corazza da duro per il suo passato difficile ma che sa essere anche estremamente dolce.

Nato a Roma nel 1992, l'ormai ex corteggiare sin da ragazzino si è appassionato alla boxe. Nel 2013 è entrato a far parte del team romano Laima con il quale ha mosso i primi passi sul ring fino ad arrivare alla categoria Elite, la più alta a livello dilettantistico.

Sul profilo social condivide numerosi scatti dei suoi allenamenti e dei suoi match.

Pugilato e cucina le passioni per il 29enne romano: la carbonara la sua specialità

Non solo pugilato per Luca Salatino, nuovo tronista di Uomini e Donne, che ha scoperto nel tempo di avere talento ai fornelli. Da alcuni anni lavora come chef in un ristorante a Trastevere.

Nel corso della sua esperienza nel people show ha raccontato che per iniziare a svolgere questo lavoro è stato costretto a mentire sul suo curriculum in quanto non aveva avuto l'opportunità di studiare. Nonostante ciò il 29enne si è affermato in pochissimo tempo ed è entrato nella classifica degli chef che realizzano la migliore carbonara.

In un'intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne il romano ha spiegato che i genitori sono separati e che lui è molto legato alla madre. Salatino ha sottolineato che è "una complice" al quale racconta tutto e che l'ha aiutato a superare il difficile periodo della depressione.