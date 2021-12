Acque movimentate nella casa del Grande Fratello Vip 6 tra Alessandro Basciano, Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Il nuovo arrivato ha portato non poco scompiglio nella casa più spiata d'Italia. Entrato in gioco aveva confessato il suo interesse per la Codegoni, per Sorge e aveva detto che da un punto di vista caratteriale non le dispiaceva la princess Jessica Selassiè. Ricevuto il due di picche do Soleil, si era buttato tra le braccia di Sophie. Nelle ultime ore però qualcosa sembra essere cambiato tra i tre coinquilini. Alessandro si è ravvicinato a Soleil Sorge nonostante la ragazza abbia più volte dichiarato di essere impegnata fuori dalla casa con un certo Carlo.

Alessandro Basciano lontano da Sophie Codegoni e vicinissimo a Soleil Sorge

Conteso da Sophie Codegoni e Jessica Selassiè, l'ex corteggiatore Alessandro Basciano pare abbia scelto Soleil Sorge. Nelle scorse ore, i due sono apparsi sempre più vicini e sulle note del brano "Mi fai impazzire" hanno ballato strusciandosi a ritmo di musica. Apparsi sempre più vicini, hanno palesemente flirtato e si sono lanciati frecciatine. Soleil Sorge non ha mancato di provocarlo e stuzzicarlo con battute piuttosto ambigue. L'ex corteggiatrice di Luca Onestini ha dichiarato tra l'altro ad Alessandro: "Mi mandi in tilt quando ridi così." Poi, ha anche aggiunto: "Sai che mi ricordi tantissimo un mio ex fidanzato." Basciano ha replicato: "Facciamola grossa, facciamo un casino vero."

Jessica Selassiè delusa da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Alessandro scherzando seduto al tavolo con Soleil le ha detto che non andrà mai contro di lei perché la pensano allo stesso modo su tante cose.

Poi, ha anche aggiunto che è molto legato a lei. Alessandro che si è definito il suo compagno ha aggiunto: "Se vuoi possiamo dormire insieme, ti faccio compagnia anche lì." E poi ancora tra il serio e il faceto: "Se vuoi mettiamo anche le barriere che ti piacciono." La princess Jessica Selassiè fin da subito ha palesato un interesse nei confronti di Alessandro Basciano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La ragazza migliore amica di Sophie ha messo in discussione il suo forte legame di amicizia con l'ex tronista, sentendosi tradita. A quanto pare però, entrambe potrebbero rimanere deluse dal trentaduenne. L'ex corteggiatore di Giulia Cavaglià ha iniziato infatti a nutrire dei dubbi anche sulla sua nascente storia con Sophie.

Come andranno a finire le cose tra i seguitissimi protagonisti del noto reality targato Mediaset? Non resta che seguire la prima puntata del nuovo anno in onda lunedì 3 gennaio 2022 dopo il consueto appuntamento con il tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la notizia.