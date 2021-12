Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 che continua la messa in onda in prime time di lunedì con un solo appuntamento settimanale. Le anticipazioni riguardanti la prossima diretta in programma il 3 gennaio 2022 rivelano che per i concorrenti che sono in gara arriverà il momento di accogliere in casa nuovi concorrenti, ma ci sarà spazio anche per un'altra eliminazione dal gioco, che segnerà la fine di questa esperienza per uno dei vipponi in gara.

Grande Fratello Vip, anticipazioni del 3 gennaio 2022

Nel dettaglio le anticipazioni sulla nuova puntata del GF Vip, prevista per il prossimo 3 gennaio 2022, rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo di due nuovi concorrenti.

Il primo è l'attore Kabir Bedi, ben noto al pubblico italiano per essere stato l'indimenticabile Sandokan dell'omonima serie televisiva, di cui verrà realizzato un remake con protagonista Can Yaman.

Dopo aver eseguito il periodo di quarantena obbligatoria per poter entrare nella casa del Grande Fratello Vip, Kabir Bedi si metterà in gioco come nuovo inquilino a tutti gli effetti, pronto a scardinare le dinamiche che si sono venute a creare nel corso di questi mesi tra i concorrenti in gara.

Ecco chi sono i nuovi concorrenti del GF Vip

Il secondo ingresso di questa sesta edizione del GF Vip, previsto per la serata del 3 gennaio 2022, porta il nome di Delia Duran, la moglie di Alex Belli, la quale avrà modo di varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà e di mettersi in gioco.

In un primo momento si erano diffuse delle voci legate a un rinvio dell'entrata di Delia nella casa di Cinecittà, in quanto sembrava che avesse contratto il Covid-19, ma lei ha smentito sui social di essersi ammalata.

Nel corso di questa nuova puntata serale del GF Vip in programma il 3 gennaio su Canale 5 ci sarà spazio anche per una nuova eliminazione definitiva che riguarderà uno dei concorrenti finiti in nomination.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Trattasi di Alessandro Basciano, Barù, Eva Grimaldi e Federica: uno dei quattro nuovi arrivati nella casa di Cinecittà dovrà dire addio per sempre al gioco, a distanza di poche settimane dall'inizio di questa esperienza nella casa di Cinecittà.

Sonia Bruganelli assente al GF Vip nella puntata del 3 gennaio 2022

In attesa di scoprire chi avrà la peggio al televoto, per volere del pubblico, in questa nuova puntata del GF Vip di lunedì sera ci sarà anche l'assenza di Sonia Bruganelli.

La moglie di Paolo Bonolis non sarà presente nel parterre degli opinionisti. Il motivo di questa assenza non ha a che fare con la lite che c'è stata con Alfonso Signorini un po' di giorni fa, semplicemente Sonia sarà in vacanza e per l'occasione verrà sostituita da Laura Freddi, che ha già partecipato alla prima edizione del GF Vip, ma come concorrente.