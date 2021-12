Diverse vicende interessanti caratterizzeranno le nuove puntate di Beautiful delle prossime settimane. Le anticipazioni svelano che lo stato di salute mentale di Thomas si farà sempre più preoccupante: il giovane Forrester sarà continuamente afflitto da forti mal di testa, tanto da far preoccupare la stessa Hope.

Dopo un improvviso collasso, Thomas verrà portato d'urgenza in ospedale, dove verrà a galla la verità sulla natura delle sue ossessioni. Hope, nonostante il burrascoso passato, veglierà Thomas al capezzale giorno e notte, cosa che farà infuriare Liam.

Le conseguenze saranno gravose per tutti.

Beautiful, anticipazioni americane: Thomas scopre di essere malato

I colpi di scena a Beautiful non mancano mai. Nelle puntate italiane di Beautiful in onda su Canale 5, abbiamo visto il giovane Forrester rubare il manichino con le fattezze di Hope e portarlo nel suo appartamento. Qui, è cominciato il delirio senza fine di Thomas, che ha sentito parlare la bambola e dargli ordini su come sbarazzarsi di Liam per arrivare a Hope, la donna che ama e che deve stare al suo fianco.

Thomas ha provato con tutte le sue forze a resistere e a dire a se stesso che quelle che sentiva erano solo voci nella sua mente, ma non ci è riuscito. Ormai, il suo stato di salute psichica sembra davvero compromesso, inoltre il giovane ha spesso dei fortissimi mal di testa.

Nelle prossime puntate, mentre parlerà con Hope riguardo questioni lavorative, Thomas avrà un collasso. Hope e Finn, spaventati a morte, lo porteranno subito in ospedale, dove verrà sottoposto ad accurati esami medici che daranno una tremenda diagnosi: Forrester junior è affetto da un edema celebrale e, per salvarsi, deve sottoporsi a una delicata operazione chirurgica.

Anticipazioni Beautiful, trame americane: Hope veglia Thomas

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Thomas non avrà altra scelta se non quella di affidarsi all'unica speranza che ha di salvarsi accettando di operarsi. I medici riusciranno a rimuovere l'edema, ma il giovane lotterà tra la vita e la morte per diversi giorni.

A vegliarlo al suo capezzale ci sarà Hope, disperata alla sola idea che possa morire o riportare gravi danni cerebrali. La cosa, ovviamente, non farà piacere a Liam, che avrà il timore di perdere la donna che ama.

Dunque, le ossessioni di Thomas nei confronti di Hope erano una conseguenza dell'edema? Se così fosse, la giovane Logan potrebbe cambiare idea su di lui e rivalutare tutto ciò che è accaduto in passato tra di loro. Per scoprire come sarà la nuova vita di Forrester jr. dopo l'operazione, non resta che attendere le nuove puntate in programma su Canale 5.