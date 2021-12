Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì 17 dicembre, ha fatto il suo ingresso nella casa un nuovo concorrente. Si tratta di Alessandro Basciano, ex corteggiatore ed ex tentatore di Temptation Island. I fan di Uomini e Donne, ricorderanno la sua esperienza nel programma dedicato ai sentimenti in veste di corteggiatore di Giulia Cavaglià. La tronista però preferì Manuel. Alessandro, che è padre di un bambino di 5 anni, ha già le idee molto chiare e collegato con Alfonso Signorini durante il daytime di oggi non ha esitato a sbilanciarsi sulle vippone della casa, rivelando quale sia la sua preferita.

L'ex tentatore di Temptation Island attratto da Sophie Codegoni e Soleil Sorge

Alessandro Basciano alla domanda di Alfonso Signorini su chi fossero le sue vippone preferite ha dichiarato: 'La mia preferita? Te le metto in scala: "Sophie mi piace più di tutte esteticamente". Ha poi continuato: "Soleil mi prende mentalmente, ma devo dire che come carattere mi piace molto Jessica, è dolce".

Nelle scorse ore ha poi anche aggiunto: "Secondo me piaccio a Sophie, se non ci fosse stato Gianmaria si sarebbe avvicinata a me". Intanto, nelle scorse ore, ci sono state già le prime effusioni sotto le lenzuola con Soleil Sorge. Alessandro come raccontato da Soleil agli altri inquilini della casa ha anche tentato di avvicinarsi di più, ma prontamente Soleil gli avrebbe allontanato la mano.

Intanto, all'esterno della casa è arrivata la reazione di Alex Belli. L'uomo dopo essere stato squalificato dal reality per non aver rispettato le norme anti-covid, nelle scorse ore, è ritornato sui social, in particolare su Instagram e Twitter.

Alex Belli al nuovo arrivato Alessandro Basciano: 'Sei un copia incolla'

L'ultimo arrivato Alessandro Basciano si è da subito lanciato in un corteggiamento serrato nei confronti della sua coinquilina Soleil Sorge.

Un atteggiamento che non è stato affatto gradito da Alex Belli. L'ex attore di Centovetrine ha infatti scritto su Twitter: "Anche se hai le mie stesse iniziali AB sei un copia incolla, attenzione le carte copiative non sono mai originali".

Una frase che non nasconde il fastidio provato da Alex nel vedere la sua amica speciale Soleil sotto lenzuola con Alessandro.

Intanto, pare che sia già ritornato il sereno con sua moglie Delia Duran. I due ospiti a Verissimo hanno dichiarato che ci vorrà del tempo per ricucire le ferite e riconquistare la fiducia, ma si amano troppo. Delia ha dichiarato che il loro è un amore unico e vero. Non poteva poi mancare una stoccata a Soleil Sorge definita da Delia una ragazza che non porta rispetto agli altri e neanche a se stessa.